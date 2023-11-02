لزوم مقابله دادستانی با تخلفات فروشگاه های زنجیره ای همدان

آرش طاوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای موادغذایی با استفاده از ابزار تبلیغی مثل پیامک اقدام به دعوت مردم به خرید از این فروشگاه می‌کنند، اظهار کرد: این فروشگاه‌ها سعی دارند با عناوینی مثل کالای تنظیم بازاری مشتریان را جذب کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که با بررسی این ادعا، مشخص می‌شود نه تنها کالای تنظیم بازاری اعلامی در این پیامک‌ها وجود ندارد بلکه کالای مربوطه با قیمت آزاد به جای کالای تنظیم بازاری به مشتری فروخته می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان همدان با اشاره به اینکه تبلیغات انجام شده، مصداق تقلب و تبلیغ خلاف واقع است، تشریح کرد: این روند، در قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی به عنوان تخلف صنفی و مستلزم جریمه درنظر گرفته شده است.

طاوسی خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های تبلیغی خلاف واقع روشی فریبکارانه و غیراخلاقی است که به اعتماد مشتری صدمه می‌زند.

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: با توجه به اینکه برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بارها از این روش برای جذب مشتری استفاده کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد، از دادستان محترم به عنوان مدعی ال عموم و تعزیرات حکومتی استان در راستای احقاق حقوق مصرف کنندگان درخواست داریم که نسبت به برخورد قانونی و پلمب فروشگاه‌هایی که با استفاده از شیوه‌های خلاف قانون قصد فریب مشتری و سو استفاده مادی را دارند، وارد کار شوند و امیدواریم برخورد عبرت آموزی با چنین تخلفاتی انجام شود.