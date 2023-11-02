حملات شدید هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اثر بمباران منزلی در در اردوگاه جبالیا در شمال غزه سه نفر شهید و شماری دیگر زخمی شدند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی مجددا منطقه فالوجا در غرب اردوگاه جبالیا در شمال غزه را بمباران کردند.

جنگنده‌های اسرائیلی منزل خانواده الشامی در نزدیکی مسجد السلام در محله صبره در غزه را بمباران و با خاک یکسان کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز محله تل الهوا در غرب غزه را به طرز جنون‌آمیزی مورد حمله قرار داد.

برخی منابع تاکید کردند که بیش از ۲۰ موشک در عرض چند دقیقه به سمت محله تل الهوا شلیک شده است.

جنگنده‌‎های اسرائیلی حملات سنگینی را به اطراف بیمارستان قدس در محله تل الهوا در جنوب غزه انجام دادند.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمالی غزه را گلوله باران کرد.