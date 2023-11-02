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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۷

مطالعات جانمایی و احداث پارک لجستیک هرمزگان در حال انجام است

مطالعات جانمایی و احداث پارک لجستیک هرمزگان در حال انجام است

بندرعباس-استاندار هرمزگان از آغاز مطالعات جانمایی و احداث پارک لجستیک استان خبر داد، گفت: این طرح برای افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های استان در بخش‌های مختلف یک نیاز است و باید به سرانجام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: از آنجایی که در برخی زیرساخت‌ها و بازاریابی با مشکلاتی مواجه هستیم، محصولات تولیدی ایران و استان با قیمت پایین به کشورهای دیگر صادر و در آنجا با بسته‌بندی و اخذ گواهی‌های کیفی محصول، روانه بازار جهانی می‌شود که این مساله باید حل شود.

وی بیان کرد: بر همین اساس در مرحله نخست با مطالعه دقیق توسط اتاق بازرگانی یک محل مناسب برای پارک لجستیک درنظر گرفته می‌شود و سپس باهم افزایی بین دستگاهی، عملیات اجرایی این نیاز اصلی استان آغاز می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار کرد: این کار در آینده به ارتقای ارزش تجاری و صادراتی و نیز رفع چالش‌های موجود و تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی استان کمک خواهد کرد و امیدواریم به سرعت به نتیجه برسد.

دوستی با اشاره به اینکه بانک‌های هرمزگان منابع خوبی از محل سپرده صنایع مستقر در استان و ادارات دولتی در اختیار دارند، گفت: این منابع باید در خدمت توسعه استان و کمک به فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های کلان دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه برای حل مسائل بخش خصوصی در استان عزم جدی وجود دارد، یادآورشد: در حوزه مزیت‌های نسبی استان باید کارهای فنی و تخصصی صورت گیرد تا ظرفیت‌های استان فعال شود.

کد مطلب 5928224

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