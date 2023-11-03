مشهد میزبان نمایشگاه صنعت چاپ کشورهای آسیای میانه

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ابراهیمی شامگاه پنجشنبه در آئین تجلیل از فعالان صنعت چاپ و نشر خراسان رضوی در بیست و سومین جشنواره ملی صنعت چاپ که در تالار همایشهای هتل خورشید تابان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از زمان عضویت ایران در پیمان شانگهای، خراسان رضوی به بندرگاه صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا تبدیل شده است.
مدیر دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: امروز این یک حقیقت است که معافیت بیمه کارگران از پرداخت مالیات، استنکاف صریح سازمان امور مالیاتی از نص صریح قانون جامع حمایت از تولید است و دفتر چاپ و نشر وزارتخانه مصمم است تا با میدانداری اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی بتواند این ندای به حق را به گوش نمایندگان مجلس برساند.
وی خاطرنشان کرد: بهزودی شاهد برپایی نمایشگاه صنعت چاپ کشورهای اوراسیا و اعضای پیماننامه شانگهای در مشهد خواهیم بود و امیدواریم تا این رویداد بتواند ارتباط مثمر و سازندهای میان فعالان ایرانی این صنعت با همتایان غیرایرانی ایجاد کند.
باید در سرفصلهای مالیاتی صنعت چاپ تجدیدنظر شود
در این مراسم علی مغانی، رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از چالشهای فعالان صنعت چاپ در استان خراسان رضوی و کشور این است که در چند سال اخیر از حمایت شرکتهای بیمهای محروم ماندهاند. علاوه بر این، مالیات اگرچه یک درآمد حقه برای دولت محسوب میشود اما برخی مصادیق مالیاتی در صنعت چاپ به معنای واقعی کلمه ناعادلانه است.
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی با بیان اینکه آثار بزرگ تاریخ همواره به مدد صنعت چاپ جاودانه شده است، بیان کرد: پس از جنگ تحمیلی، روزهای سخت زیادی بر فعالان صنعت چاپ گذشته است اما حتی یک روز اجازه داده نشده تا کتب تحصیلی برای آیندهسازان این کشور با مشکل و کمبود مواجه شود.
وی افزود: یکی از چالشهای فعالان صنعت چاپ در استان خراسان رضوی و سرتاسر کشور این است که در چند سال اخیر از حمایت شرکتهای بیمهای محروم ماندهاند. علاوه بر این، مالیات اگرچه یک درآمد حقه برای دولت محسوب میشود اما برخی مصادیق مالیاتی در صنعت چاپ به معنای واقعی کلمه ناعادلانه است؛ تا جایی که یک چاپخانهدار بهطور مثال ۱۰۰ کیلوگرم مرکب خریداری و آن را در چرخه تولید وارد میکند، در حالی که فقط ۲۰ کیلوگرم از این روی کاغذ مینشیند و مابقی بهصورت فرّار از بین میرود. به همین دلیل است که میگوئیم باید در مفاد مالیاتی اقلام مورداستفاده در این صنعت تجدیدنظر شود.
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