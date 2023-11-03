حکم قطعی برائت شهردار اسبق رودهن صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ مهر ۱۳۹۸ بود، که حجت الاسلام علیرضا تقیان، رئیس حوزه قضائی رودهن در خبری با عنوان «توضیحات حجت‌الاسلام تقیان درباره دستگیری شهردار رودهن» از دستگیری شهردار وقت رودهن به اتهام اخذ رشوه و اهمال در انجام وظایف قانونی که موجب تضییع در حقوق بیت المال شده است، خبر داد.

اکنون رونوشت حکم ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۹۰۱۸۷۹ شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحریریه خبرگزاری مهر رسیده است، که طی آن دادگاه به تجویز بند «پ» ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته حکم بر برائت تجدیدنظر خواهان از اتهامات مندرج در رأی بدوی صادر کرد.

در این حکم تصریح شده است: با توجه به اشکالات متعدد و غیرقابل اغماضی که در شیوه دادرسی بدوی مشهود است، یقین قضائی بر صحت نتایج برآمده از دادرسی مذکور حاصل نیست و این رأی قطعی است.