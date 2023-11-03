به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی رحمت الله علیه و روز دانش‌آموز تاکید کرد: جوانان باید بدانند علت تبعید امام مخالفت با سیاست‌های شاه و قانون کاپیتولاسیون بود.

امام جمعه آبادان با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو مکتب امام خمینی تاکید کرد: دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد هجمه دشمن هستند.

وی گفت: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است و از همه قشرها دعوت می‌کنم تا مراسم این روز را مثل هر سال با شکوه برگزار کنند.

امام جمعه آبادان بیان کرد: امروزه سیاست دشمنان همان است و آن‌ها در جریان اشغال کشور فلسطین کمک‌های زیادی به صهیونیست‌ها کردند اما قدرت فعلی گروه جهادی حماس نشان داد تفکر انقلابی هر محدودیتی را از میان بر می‌دارد و همین باعث عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از بسیاری از ادعاهایشان شده است.