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۱۲ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۳

امام جمعه آبادان:

دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد هجمه دشمن هستند

دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد هجمه دشمن هستند

آبادان- امام جمعه آبادان با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان گفت: دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد هجمه دشمن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین غبیشاوی ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران آبادان با اشاره به سالروز تبعید امام خمینی رحمت الله علیه و روز دانش‌آموز تاکید کرد: جوانان باید بدانند علت تبعید امام مخالفت با سیاست‌های شاه و قانون کاپیتولاسیون بود.

امام جمعه آبادان با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو مکتب امام خمینی تاکید کرد: دانش آموزان و دانشجویان همواره مورد هجمه دشمن هستند.

وی گفت: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است و از همه قشرها دعوت می‌کنم تا مراسم این روز را مثل هر سال با شکوه برگزار کنند.

امام جمعه آبادان بیان کرد: امروزه سیاست دشمنان همان است و آن‌ها در جریان اشغال کشور فلسطین کمک‌های زیادی به صهیونیست‌ها کردند اما قدرت فعلی گروه جهادی حماس نشان داد تفکر انقلابی هر محدودیتی را از میان بر می‌دارد و همین باعث عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از بسیاری از ادعاهایشان شده است.

کد مطلب 5929103

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