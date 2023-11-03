ارائه خدمات پزشکی در منطقه محروم اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جباری بعد از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: حدود ۲۰ پزشک متخصص در قالب گروه پزشکی- جهادی امام رضا (ع) در منطقه کمتر توسعه یافته منبع آب اهواز حضور یافتند.

وی اضافه کرد: این پزشکان در چهارمین اعزام خود به مناطق محروم اهواز خدمات پزشکی را به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌دهند و افرادی که با مشکلات دیسک کمر، ساییدگی زانو، زانو درد و سایر مشکلات به این پزشکان مراجعه کردند، از خدمات ارائه شده رضایت دارند.

متخصص جراحی مغز و اعصاب و سرپرست گروه جهادی امام رضا (ع) گفت: این گروه جهادی باسابقه حضور ۱۷ ساله در نقاط مناطق محروم کشور، حدود ۲۵۰ پزشک متخصص دارد.

سرپرست گروه جهادی امام رضا (ع) افزود: حدود ۲ سال است که در مناطق لشکرآباد، منبع آب، قلعه چنعان و چند منطقه محروم اهواز ویزیت رایگان ارائه می‌شود.

جباری با بیان اینکه پزشکان این گروه جهادی پزشکی از استان‌های مختلف و برخی از اهواز و استان خوزستان هستند، گفت: هر بار برگزاری این اردوی پزشکی- جهادی، حدود ۲ تا ۳ روز کار ویزیت رایگان در مناطق محروم اجرا می‌شود.

به گزارش مهر، روزانه ۵۰۰ تا یک هزار نفر توسط این گروه پزشکی معاینه و از خدمات پزشکی رایگان بهره‌مند می‌شوند.