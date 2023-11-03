به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه متولیان دستگاه‌های فرهنگی خراسان جنوبی در جلسه هم افزایی دستگاه‌های فرهنگی استان که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار شد، مسائل فرهنگی استان را مطرح کردند.

علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این جلسه اظهار کرد: در دوران مدیریت جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی به صورت مستمر برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی دستگاه‌های فرهنگ عمومی باید هر دو ماه جلسات رایزنی داشته باشند، بیان کرد: نتیجه این جلسات هفته فرهنگی خراسان جنوبی است.

علی اکبر رحیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم کارهای فرهنگی خوبی در طبس شروع شده است، افزود: یکی از کارها این بود که حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از جوانان و نوجوانان را جهت حفظ قرآن کریم دعوت کردیم.

وی ادامه داد: بازخورد خوبی این کار فرهنگی در طبس داشته است و سبب شد تا در اغتشاشات سال گذشته مورد خاصی در این شهرستان نداشته باشیم.

کتابخانه های طبس نیازمند نگاه ویژه

رحیمی با اشاره به اینکه ۱۰ کتابخانه در شهرستان طبس وجود دارد، افزود: سه کتابخانه در روستاهای بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دایر است و یکی از این کتابخانه ها هنوز تکمیل نشده در حالی که از سال ۹۲ عملیات احداث آن آغاز شده است.

وی در ادامه گفت: کتابخانه روستای هودر نیز از سال ۹۴ با ۲۰۰ مترمربع آغاز شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است و روستای کریت با استفاده از ظرفیت‌های معادن توانستیم ۴۰۰ مترمربع بحث احداث کتابخانه را آغاز کردیم که امیدواریم حمایت شود.

رحیمی به کتابخانه مرکزی طبس اشاره کرد و گفت: ساختمان این کتابخانه مربوط به سال ۱۳۱۳ است و در زلزله ۵۷ بازسازی شده و ۵۰۰ مترمربع است که نیاز به بازسازی مجدد دارد.

مرتضی حاجی، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی نیز در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر ۸۴ باب کتابخانه در خراسان جنوبی فعالیت دارد.

۲۲ پروژه کتابخانه ای در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیشترین کتاب‌های امانت گرفته شده در حوزه ادبیات، دین و کودک است، اظهار کرد: شاهد افزایش اعتبارات کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از ۴ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم بودیم.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۲ پروژه کتابخانه ای داریم که اتمام آن ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، یادآور شد: پروژه کتابخانه مرکزی بیرجند نیز از آرزوهای دیرینه حوزه فرهنگ بوده که امیدواریم در این زمینه کمک ویژه ای شود.

حجت الاسلام علی رستیمان، مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بنا به دستورات مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه کشور در دو شورای عالی تقسیم شد و سه حوزه استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی به صورت مجزا اداره می‌شوند.

تحصیل دو هزار طلبه در خراسان جنوبی

وی به تحصیل ۱۰ هزار طلبه محصل در حوزه خراسان بزرگ اشاره کرد و گفت: این مهم ظرفیت خوبی است و از این تعداد ۲ هزار نفر در خراسان جنوبی هستند که می‌توانند از آموزش‌های رسانه‌ای بهره مند و در خط مقدم جهاد تبیین فعالیت کنند.

مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های رسانه‌ای در حوزه‌های علمیه و فراهم شدن آموزش‌ها این ظرفیت در راستای جهاد تبیین به کار گرفته خواهد شد.