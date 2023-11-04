۲۷ هزار نفر برای دریافت ودیعه مسکن در استان مرکزی ثبت نام کردند

قاسم اسماعیل نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از خرداد ماه سال گذشته تاکنون، حدود ۲۷ هزار و۴۱۷ نفر در استان مرکزی در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی برای دریافت ودیعه مسکن ثبت نام کردند.

وی افزود: از این تعداد ۱۵ هزار و ۸۱ نفر در شهرستان اراک و شش هزار و ۴۲ نفر در شهرستان ساوه و مابقی متقاضیان در دیگر شهرستان‌های استان ثبت نام کردند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در سطح استان بیش از ۲۰ هزار نفر حائز شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند که از این تعداد سه هزار و ۵۳۵ نفر تعیین شعبه و برای ۹۰۴ نفر نیز پرونده تشکیل شد.

اسماعیل نژاد با بیان اینکه برای هشت هزار و ۶۳۷ نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است، گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به دارا بودن سه شرط است نخست متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده و همچنین دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند و تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی پس از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بوده و مالکیت روز هم نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه میزان تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۴۰۱ برای متقاضیان واجد شرایط در استان حداکثر ۴۰ میلیون تومان است، تاکید کرد: مستاجرینی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی هستند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: مستاجرینی که دارای کد رهگیری نیستند می‌توانند به سامانه املاک و مستغلات آدرس سامانه (amlak.mrud.ir) و (srem.ir) مراجعه کرده و کد رهگیری را به صورت رایگان دریافت کنند.