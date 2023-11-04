آغاز عملیات بهینه سازی روشنایی معابر در استان کرمانشاه

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده نیاز به یک همت جهادی برای اصلاح و ترمیم روشنایی معابر در شهر کرمانشاه و شهرستان‌های استان کرمانشاه وجود دارد.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته از امروز با تهیه تمامی تجهیزات فنی، پشتیبانی و نیروی متخصص فنی، عملیات اصلاح روشنایی معابر با اولویت مسیرهای اصلی، بلوارها، خیابان‌ها و در ادامه کوچه‌ها و محله‌ها آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: این مانور در شهر کرمانشاه با ۶ دستگاه خودرو بالابر، ۲۰ هزار لامپ از نوع ۲۵۰ وات سدیمی، ۲۵۰ وات جیوه‌ای، ۱۵۰ وات و.... به همراه لوازمات جانبی با حضور ۷۰ نفر از سیمبانان، تکنسین‌ها و مهندسین این شرکت اجرایی خواهد شد.

مرادی بیان کرد: تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۰ لامپ تعویض، احداث یک هزار و ۷۰۰ متر شبکه معابر جدید، نصب بیش از یک هزار و ۶۶۳ چراغ در ۶ ماهه اول سال جاری انجام گرفته است.

وی ادامه داد: رشد انرژی مصرفی روشنایی معابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته که این مقدار ۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: طی سال جاری شاخه زنی درختان حجیم که شاخه‌های آن در داخل شبکه برق باعث اتصالی و مانع از پخش لوکس نور مناسب روشنایی معابر خواهد شد با هماهنگی شهرداری‌های کرمانشاه و در استان انجام شده است.

مرادی در پایان از همه شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در حوزه روشنایی معابر مراتب را واحد ۱۲۱ اطلاع دهند یا در سامانه برق من ثبت کنند.