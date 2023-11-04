  1. استانها
  2. قم
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۴

آخرین تغییرات آب و هوای قم؛

فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در قم ادامه دارد

فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در قم ادامه دارد

قم- با استقرار سامانه بارشی در استان قم در پاره ای از نقاط رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود و دمای هوا در هفته جاری تا ۳ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی جوی استان قم، آسمان امروز شنبه ۱۳ آبان ماه، نیمه ابری تا ابری در برخی از ساعات همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی از سمت غرب و با سرعت ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌باشد.

کمینه دمای امروز قم ۱۲ و بیشینه دما نیز ۲۲ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه نیز هوای قم نیمه ابری در پاره‌ای از نقاط رگبار، رعد و برق و وزش باد خواهد بود و سامانه بارشی فعالیت خود را از عصر روز شنبه تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد دارد.

کاهش تدریجی دمای هوا تا سه درجه سانتیگراد در هفته جاری دور از انتظار نیست.

کد مطلب 5929463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها