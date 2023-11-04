فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در قم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینی جوی استان قم، آسمان امروز شنبه ۱۳ آبان ماه، نیمه ابری تا ابری در برخی از ساعات همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی از سمت غرب و با سرعت ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت می‌باشد.

کمینه دمای امروز قم ۱۲ و بیشینه دما نیز ۲۲ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه نیز هوای قم نیمه ابری در پاره‌ای از نقاط رگبار، رعد و برق و وزش باد خواهد بود و سامانه بارشی فعالیت خود را از عصر روز شنبه تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد دارد.

کاهش تدریجی دمای هوا تا سه درجه سانتیگراد در هفته جاری دور از انتظار نیست.