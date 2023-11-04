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کد مطلب 5929472
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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳

چین از ناو شکن جنگی فوق مدرنش رونمایی کرد

چین از ناو شکن جنگی فوق مدرنش رونمایی کرد

چین از ناو شکن جدید جنگی خود که 052DL نام دارد رونمایی کرد.

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    نظرات

    • حقیقت IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 1
      پاسخ
      چیش فوق مدرن بود ؟!!

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