دریافت 14 MB کد مطلب 5929472 https://mehrnews.com/x33qBF ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳ کد مطلب 5929472 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳ چین از ناو شکن جنگی فوق مدرنش رونمایی کرد چین از ناو شکن جدید جنگی خود که 052DL نام دارد رونمایی کرد. کپی شد مطالب مرتبط ابزارهای چین برای جهتدهی به انتخابات تایوان متنوع است تایوان: نگران تشدید رزمایشهای چین و ازکنترلخارجشدن اوضاع هستیم ۲۸ جنگنده چینی در حریم هوایی تایوان رویت شد اعزام جنگندههای ژاپنی برای رهگیری بمبافکن چینی بر فراز تایوان برچسبها چین ناوشکن ارتش چین ناو جنگی
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