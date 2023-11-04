شاهد سبک جدیدی از تیم والیبال مس سونگون هستیم

فرحان رشدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: الحمدالله با اینکه بازی خیلی حساسی در مصاف با تیم گل گهر سیرجان داشتیم ولی توانستیم ۳ بر صفر بر مهمان خود فائق بیاییم.

پاسور تیم والیبال مس سونگون ورزقان با اشاره به اینکه گل گهر تیم خوبی است، عنوان کرد: پیروزی در مقابل چنین تیمی کار بزرگی بود که تیم مس موفق به این کار شد و امیدوارم این بردها ادامه دار باشد و کم کم و بازی به بازی یک ورژن جدید از تیم مس شاهد خواهیم بود چرا که هر روز به پیشرفت جدیدی دست می‌یابیم.

وی اذعان کرد: در بازی بعدی مان سعی خواهیم کرد با برد دل مردم تبریز و ورزقان را شاد کنیم.

کاپیتان تیم والیبال مس سونگون نیز با اشاره به درخشش یاران خود در بازی مقابل گل گهر سیرجان اظهار کرد: سیرجان تیم خوبی بود و با این که صدر جدول را در اختیار دارد ولی ما خیلی خوب این تیم را آنالیز کرده بودیم و یک هفته روی نقطه ضعف خودمان کار کرده بودیم.

جواد نژاد صفری با بیان اینکه خدا را شکر می‌کنم پیروز میدان بودیم، یادآور شد: توانستیم دست پر از زمین بیرون بیاییم و دل هوادارانمان را شاد کنیم و بازیکنان تیم واقعاً سنگ تمام گذاشتند و محمد غیاثی خیلی تاکید به آنالیز این تیم داشت و بچه‌ها تمام خواسته‌های سرمربی را پیاده کردند.

گفتنی است، تیم والیبال مس سونگون از هفته هشتم لیگ دسته یک مردان ۳ بر صفر تیم گل گهر سیرجان را از پیش رو برداشت.