به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: برنامه جامع تولید پنبه در کشور تدوین شده است و امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تولید این محصول استفاده کنیم.

تولید و تأمین بذر

ماده اولیه برای کشت محصول کشاورزی بذر است. ایران تا پیش از یک دهه اخیر برای تأمین بذر وابسته به واردات بود. این در حالی است که فعالان این بخش با بیان اینکه ظرفیت تولید و تأمین بذرهای مورد نیاز کشاورزی در داخل وجود دارد اما واردات اجازه تولید آن را نمی‌دهد، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. در حال حاضر با تلاش بیش از یک دهه کشور در تأمین انواع بذر به نسبت خودکفا شده است به طوری که اظهار می‌شود تولید بذرهای اصلاح شده و هیبرید داخلی توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی را دارد.

در همین راستا معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید بذر را یکی از ابزارهای مهم خودکفایی دانست و افزود: مؤسسه تحقیقات پنبه در دو تا سه سال گذشته در زمینه تولید بذر خودکفا شده است و ارقامی را معرفی کرده که حداقل یک تن عملکرد بیشتر در هر هکتار و سازگاری با آب و هوای مناطق مختلف کشور دارند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی ارقام جدید را مهمترین رسالت سازمان برشمرد و ادامه داد: باید از روش‌های نوین استفاده کنیم تا بتوانیم در این زمینه پیشرو باشیم و شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌ها می‌توانند ما را در این زمینه یاری کنند.



خودکفایی در ۵ محصول استراتژیک

یکی از برنامه‌های مهم وزیر جهاد کشاورزی خودکفایی در ۵ محصول مهم و راهبردی پنبه، شکر، گندم، جو و برنج است. تولید گندم امسال به بیش از ۱۰ میلیون تن رسید که فاصله‌ای تا خودکفایی ندارد. به گفته محمد علی نیکبخت این امر برای تولید شکر نیز شدنی است.

خیام نکویی در این خصوص اظهار کرد: هم اکنون سالانه بین ۱۰ تا ۱۶ میلیون دلار برای واردات موادی مانند روغن و کنجاله خوراک دام ارز از کشور خارج می‌شود که ضرورت دارد به سمت خودکفایی حرکت شود.