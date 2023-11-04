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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی مطرح کرد؛

تحرک در نهضت ساخت پروژه‌های فرهنگی خراسان جنوبی

تحرک در نهضت ساخت پروژه‌های فرهنگی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: تحرکی در نهضت ساخت پروژه‌های فرهنگی در استان شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح شنبه در مراسم افتتاح خانه فرهنگ خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های فرهنگی و هنری نیمه تمام در استان اظهار کرد: در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی به جز سه شهرستان در هشت شهرستان پروژه نیمه تمام مربوط به دهه هشتاد وجود دارد.

وی تصریح کرد: کمترین میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها مربوط به پروژه تالار شهر بیرجند با هفت درصد پیشرفت فیزیکی و بالاتری میزان پیشرفت مربوط به پروژه عمرانی سربیشه با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: با نگاه دولت سیزدهم در دور اول و دوم سفرها اعتبارات خوبی در حوزه پروژه‌های عمرانی و تملکی به استان اختصاص یافت.

فرخنده با اشاره به اینکه در دور اول سفر رئیس جمهور به استان اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان به حوزه فرهنگ و هنر استان تخصیص یافته است، بیان داشت: در دور اول ۵۵ میلیارد تومان تخصیص یافت که بخش مهمی از آن محقق شد و بخشی با هم پشتیبانی‌های سازمان مدیریت و به صورت ویژه در دست پیگیری است.

وی به پروژه خانه فرهنگ بیرجند اشاره داشت و افزود: این پروژه در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شده و زیربنای آن ۲ هزار متر بوده که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برای ساخت این پروژه مدل مدیریت جهادی را در پیش گرفته‌ایم، گفت: ساخت این پروژه از محل اعتباری که در دور اول سفر رئیس جمهور به استان اختصاص یافت همراه با چند پروژه دیگر در سطح استان آغاز شد.

فرخنده ادامه داد: این پروژه‌ها شامل پروژه خانه فرهنگ بیرجند، پلاتوی نهبندان که در حال اجرا بوده، پروژه مجتمع فرهنگی سرایان که در دست اقدام بوده و مجتمع فرهنگی شهرستان بشرویه است.

وی گفت: خوشبختانه تحرکی در نهضت ساخت پروژه‌های فرهنگی در استان شکل گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای هیات دولت با نگاهی که استاندار داشته‌اند، نماینده دستگاه‌های فرهنگی استان انتخاب شدم و دفاع خوبی از پروژه‌های ارشاد صورت گرفت، یادآور شد: از ۲۴۵ میلیارد تومان بودجه فرهنگی دور دوم سفر، ۱۲۰ میلیارد تومان به پروژه‌های ارشاد تخصیص داده شد و ابلاغ آن وصول شده که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه کشور این اعتبار را واگذار کند.

وی بیان کرد: تمامی این اعتبارات زمان واگذاری آن تا پایان دولت سیزدهم بوده و با واگذاری آن تحول شگرفی در حوزه تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی استان شکل خواهد گرفت.

کد مطلب 5929503

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