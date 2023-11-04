به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح شنبه در مراسم افتتاح خانه فرهنگ خراسان جنوبی با اشاره به پروژه‌های فرهنگی و هنری نیمه تمام در استان اظهار کرد: در ۱۱ شهرستان خراسان جنوبی به جز سه شهرستان در هشت شهرستان پروژه نیمه تمام مربوط به دهه هشتاد وجود دارد.

وی تصریح کرد: کمترین میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها مربوط به پروژه تالار شهر بیرجند با هفت درصد پیشرفت فیزیکی و بالاتری میزان پیشرفت مربوط به پروژه عمرانی سربیشه با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: با نگاه دولت سیزدهم در دور اول و دوم سفرها اعتبارات خوبی در حوزه پروژه‌های عمرانی و تملکی به استان اختصاص یافت.

فرخنده با اشاره به اینکه در دور اول سفر رئیس جمهور به استان اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان به حوزه فرهنگ و هنر استان تخصیص یافته است، بیان داشت: در دور اول ۵۵ میلیارد تومان تخصیص یافت که بخش مهمی از آن محقق شد و بخشی با هم پشتیبانی‌های سازمان مدیریت و به صورت ویژه در دست پیگیری است.

وی به پروژه خانه فرهنگ بیرجند اشاره داشت و افزود: این پروژه در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شده و زیربنای آن ۲ هزار متر بوده که امروز شاهد افتتاح آن هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برای ساخت این پروژه مدل مدیریت جهادی را در پیش گرفته‌ایم، گفت: ساخت این پروژه از محل اعتباری که در دور اول سفر رئیس جمهور به استان اختصاص یافت همراه با چند پروژه دیگر در سطح استان آغاز شد.

فرخنده ادامه داد: این پروژه‌ها شامل پروژه خانه فرهنگ بیرجند، پلاتوی نهبندان که در حال اجرا بوده، پروژه مجتمع فرهنگی سرایان که در دست اقدام بوده و مجتمع فرهنگی شهرستان بشرویه است.

وی گفت: خوشبختانه تحرکی در نهضت ساخت پروژه‌های فرهنگی در استان شکل گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در دور دوم سفرهای هیات دولت با نگاهی که استاندار داشته‌اند، نماینده دستگاه‌های فرهنگی استان انتخاب شدم و دفاع خوبی از پروژه‌های ارشاد صورت گرفت، یادآور شد: از ۲۴۵ میلیارد تومان بودجه فرهنگی دور دوم سفر، ۱۲۰ میلیارد تومان به پروژه‌های ارشاد تخصیص داده شد و ابلاغ آن وصول شده که امیدواریم سازمان برنامه و بودجه کشور این اعتبار را واگذار کند.

وی بیان کرد: تمامی این اعتبارات زمان واگذاری آن تا پایان دولت سیزدهم بوده و با واگذاری آن تحول شگرفی در حوزه تکمیل زیرساخت‌های فرهنگی استان شکل خواهد گرفت.