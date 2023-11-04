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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۵

راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد آغاز شد

راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد آغاز شد

مشهد- راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مشهد با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان مشهدی از میدان بسیج به سمت حرم رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان و روز ملی استکبارستیزی، عرصه میدان بسیج به سمت حرم مطهر رضوی مملو از دانش‌آموزانی است که به همراه معلمان و والدین خود در راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان حضور پیدا کرده‌اند.

تقارن روز ملی استکبارستیزی امسال با تحولات اخیر فلسطین، سخنرانی روز گذشته دبیرکل حزب‌الله لبنان و نسل‌کشی جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث شده تا راهپیمایان با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار توقف فوری حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به غیرنظامیان غزه باشند.

دانش‌آموزان مشهدی با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا»، خشم و انزجار خود را از کودک‌کشی آمریکایی‌های جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی نشان دادند.

کد مطلب 5929544

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