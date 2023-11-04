غزه به میدان گورستانی برای سربازان صهیونیستی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی صبح شنبه در جمع راهپیماییان ۱۳ آبان در رشت، اظهار کرد: حضور اقشار مختلف در این راهپیمایی زیر بارش شدید باران نشان دهنده پایبندی مردم به نظام اسلامی است.

وی با اشاره به گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان افزود: ۱۳ آبان روز استکبارستیزی و حرکت عظیم برای نابودی استکبار جهانی راس آن اسراییل و آمریکا است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه نسل کشی رژیم صهیونیسیتی علنی شده است، گفت: نابودی رژیم جعلی و جنایت کار اسراییل مطالبه جهانی است.

فلاحتی با بیان اینکه استکبار جهانی ضربه سنگینی از حماس خورده است، اضافه کرد: اسراییل و رژیم صهیونیستی با حمله برق آسای جبهه مردمی حماس و غزه شکست خورده است.

وی با اشاره به عصبانیت رژیم اسراییل از مقاومت مردم فلسطین افزود: مقاومت ۷ دهه ای مردم فلسطین به الگوی تمام عیار جهانی تبدیل شده و استکبار جهانی را به زانو در آورده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه برخی کشورهای اسلامی در منطقه ذوق ارتباط با رژیم صهیو نیستی داشتند، گفت: حمله حماس به رژیم صهیونیست تمام معادلات منطقه و دنیا را به هم زد.

فلاحتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از حقانیت بالایی برخوردار است، اضافه کرد: اندیشه های اسلام ناب و بیداری اسلامی از طریق انقلاب اسلامی به دنیا صادر شده است.

وی با اشاره به شکل دهی مهندسی شده رژیم جعلی صهیونیسم در منطقه و قلب آسیا افزود: مبارزه با استکبار یک حرکت عقلایی و منطقی است و تا پایان رژیم جعلی اسراییل ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه مردم دنیا بیدار تر شده اند، گفت: آنهایی که تا دیروز مدعی کدخدایی بودن آمریکا را داشتند امروز به زباله دان تاریخ پیوستند.

آیت الله فلاحتی با اشاره به نقشه های شوم استکبار علیه اسلام و انسانیت بیان کرد: «مرگ بر آمریکا» یک آرمان و هدف بزرگ است و تا نابودی استکبار و ظلم استمرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مقاومت مردم فلسطین جهانی شده است، افزود: فلسطین و غزه به میدان گورستان برای سربازان صهیونیستی تبدیل می شود.