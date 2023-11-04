۱۳۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گل‌فیروزی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران استان از افزایش ۳۱ بیمار کرونایی در گلستان خبر داد و اظهار کرد: اکنون تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های گلستان به ۱۳۶ نفر رسیده است در حالی که این عدد در روز گذشته ۱۰۵ مورد بوده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع بیماران بستری، ۱۹ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، افزود: ۹ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

گل‌فیروزی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، اظهار کرد: نیاز است مردم پروتکل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند و از آن می‌خواهیم با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی از شیوع بیماری‌های حاد تنفسی در استان پیشگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ازجمله، رعایت فاصله اجتماعی در فضاهای سرپوشیده، استفاده از ماسک و شستشوی مداوم دست‌ها، ضروری است.