هستی استکبار توسط مقاومت هدف قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی صبح شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرکرد، اظهار کرد: در طول تاریخ بشر انقلاب‌های مختلف و بی‌شماری در دنیا رخ داده که اهداف آن بعد از چند سال از بین رفته است.

وی افزود: تنها انقلابی که بیش از چندین دهه در حال پیشرفت است، انقلاب اسلامی ایران است، این در حالی است که دشمنان آن در زمینه‌های مختلف درصدد سنگ‌اندازی بر سر راه این انقلاب بودند اما به نتیجه‌ای نرسیدند.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با اشاره به اینکه امام راحل فرمودند از هیاهوی دشمنان نهراسید چراکه این قرن، زمان پیروزی جهان اسلام بر مستکبران است عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با وجود همه سنگ‌اندازی‌ها بر سر راه آن در حال پیشرفت است و دانش‌آموزان باید مسیر آن را ببینند و بشناسد که چگونه با فتوحات بسیار در حال جلو رفتن است.

وی خاطرنشان کرد: وحشت استکبار از این است که رو به نابودی است، هستی استکبار هدف قرار گرفته و صهیونیست‌های خونخوار هم این را می‌داند، زمانی دستگاه اطلاعاتی این رژیم سفاک قوی‌ترین سرویس جاسوسی جهان بود و به دیگر کشورها آموزش می‌دادند اما مبارزان جبهه مقاومت در غزه به زیبایی و در قدرت کامل آنچنان ضربه‌ای به مجموعه اطلاعاتی این رژیم زدند که خودشان نیز باورشان نمی‌شد.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس اضافه کرد: تاکنون اسرائیلی‌ها نتوانسته‌اند حتی یک مرکز نظامی را در غزه هدف قرار دهند و هر چه جنایت بوده علیه حقوق بشر و زنان و کودکان بی‌دفاع کرده است.

مصلحی بیان کرد: یکی از برنامه‌های جدی و قابل توجه دشمن ورود بین مردم، مسئولان و نخبگان در دنیای اسلام است تا با اشتباه محاسباتی آنان را به دام بیندازد، یکی از این موارد ایجاد ترس و تهدید در بین این سه قشر است، نمونه آن دروغ‌ها و تهدیدها در خصوص حضور آمریکا در منطقه و کمک آن به رژیم کودک‌کش صهیونیستی است اما عملاً دیدیم که کاری نکردند چراکه می‌دانند اگر بخواهند اشتباهی مرتکب شوند ضربه سختی خواهند خورد.

وی تاکید کرد: مسئله دیگری که دشمنان می‌توانند با آن ملت و امت اسلامی را دچار اشتباه کند، نفوذ در عرصه‌های مختلف با زیر کدهایی مثل ترور فیزیکی، ترور شخصیت و… است.

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس تصریح کرد: نسل دانش‌آموز و دانشجویی ایران باید انقلاب اسلامی را به خوبی بشناسد و این نیاز امروز کشور است.