میدان غزه سفاهت استکبار را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی در این ۷۵ سال تمام‌شدنی نیست و گویی کشورهای غربی نیز با حمایت و همراهی این رژیم سعی دارند تا تمامی مبانی انسانی را زیر پا گذاشته و حتی کشتار کودکان و نوجوانان را برای خود افتخاری بزرگ ثبت کنند.

وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا باید در واهمه نابودی در میدان غزه باشند چرا که اگر خروش امت اسلامی به حرکت درآید، دیگر زمینه ماندگاری آنها فراهم نخواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: ما امروز با یک حرکت ددمنشانه و ضد انسانی در منطقه روبه‌رو هستیم که قطعاً نتیجه آن جز سرنگونی سران مستکبر در منطقه نخواهد بود و باید برای همیشه بساط اسرائیل و آمریکا را از منطقه برچیده شده بدانیم.

محمدی اصل افزود: در این روز باشکوه که به نام نماد استکبارستیزی ملت ایران شهرت گرفته به همه غاصبان صهیونیسم اعلام می‌کنیم که دست از این جنایت بردارند وگرنه سرنوشتی همچون آمریکا و سفارتخانه این رژیم در ایران در انتظار آنها است و قطعاً جبهه مقاومت اسلامی بساط آنها را از منطقه بر خواهد چید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان روز اعلام انزجار از سران غرب است و پیروزی واقعی با امت اسلامی خواهد بود و دشمنان نمی‌توانند بیش از این در این میدان تلاش کرده و یا بخواهند خودشان را نجات دهند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: امروز تمام زنان و مردان و غیرتمندان دیار سبلان به صحنه آمده بودند تا بار دیگر در کنار اعلام وفاداری با آرمان‌های انقلاب اسلامی، به همه مستکبران روزگار اعلام کنند که دست از شیطنت و هیاهوهای بیهوده برداشته و به قدرت امت اسلامی اطمینان و اعتقاد راسخ داشته باشند.