لزوم ایجاد توازن بین درآمد و هزینه اپراتورها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره اینکه در حال حاضر تمرکز بر روی توسعه و تکمیل زیرساخت‌هاست، در حالی که صنعت اینترنت در کشورهای پیشرفته لایه‌های مختلف دارد و آیا نیازسنجی لازم برای زنجیره ارزش افزوده بعد از آن هم انجام شده و مخابرات ایران در این زمینه ورود کرده است؟ اظهار کرد: در بخش ثابت قبل از اینکه بنده فعالیت خود را در این شرکت شروع کنم، اقدام قابل توجهی انجام نشده بود اما به این دلیل که بخش زیادی از سهام بخش سیار هم متعلق به شرکت مخابرات است، در این بخش هم اقداماتی انجام شده و خوب پیشرفته است.

وی افزود: می‌توان گفت که به نوعی بخش سیار کم‌کاری در بخش ثابت را پوشش داده است و اکنون در حال تلاشیم که جریان درآمدی خودمان را در این زمینه به گونه‌ای تقویت کنیم که دستخوش بحران نشده و محدود به درآمد وابسته به مصوبات نباشیم؛ راه آن هم این است که از قابلیت‌های درآمدی برروی پلتفرم‌های مختلف در بستر اینترنت یا اینترانت استفاده کنیم که خوشبختانه از همان ابتدا تیم تحصیل‌کرده جوان و کارآمد را در مخابرات برای این موضوع اختصاص دادیم تا برای مشتریان، خدمات ارزش افزوده جذاب طراحی و ارائه دهند.

در ادامه این گفت‌وگو به نقل از ایسنا، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: در شرکت مخابرات، نزدیک پنج ماه است که دبیرخانه انقلاب صنعتی چهارم فعال شده و کار آن را به مخابرات استان البرز واگذار کردیم که در موضوع اقتصاد دیجیتال هم در حال کار مطالعاتی و بررسی چگونگی ورود مخابرات در این عرصه هست.

وی افزود: بنده در مراسم افتتاح طرح نجما (نهضت جهادی توسعه فیبر نوری) در استان چهارمحال بختیاری صحبت کردم مبنی بر این که این پروژه انجام شده، اما سوال مهم و بعدی این است که با آن چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ بنابراین از مسئولان و مدیران استانی تقاضا کردیم که ظرفیت‌های استان برای بهره برداری مناسب از زیرساخت ایجاد شده در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال را به کار گیرند و شرکت مخابرات ایران آماده همکاری در این زمینه است.

سلطانی تصریح کرد: اکنون در استان‌ها ظرفیت بسیاری در جوانان و صنعت وجود دارد اما از آن استفاده نشده و آنها را هدایت نکرده‌ایم که چه اقدامی می‌توانند در این فضا انجام دهند. بخشی از موضوع توسط مخابرات ایران و بخش دیگر از سوی وزارت ارتباطات در حال پیشروی است و سعی‌مان بر این است که موضوع بهره‌برداری مردم و اینکه بتوانند بر روی شبکه‌ها، ایجاد کسب و کار و تولید محتوا کنند، را پیش ببریم. هرچند مخابرات در بخش ثابت کمی دیر شروع کرده اما خوشبختانه اکنون کار آغاز شده و در آینده نزدیک طرح‌ها و پروژه‌هایی را در این راستا خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت مخابرات ایران در حوزه زیرساخت با سایر کشورها چه همکاری داشته است؟ اظهار کرد: ما در این زمینه بر روی عراق کار کرده‌ایم و شخصاً سفری به کشورهای منطقه داشتم؛ تا پیش از این در مخابرات ساختاری برای کار بین المللی وجود نداشت، لذا کار را با همکاری یک مشاور شروع کردیم و اکنون یک شرکت را به این امر اختصاص دادیم و در حال تقویت ساختار هستیم، ان‌شاالله در آینده نزدیک به بازار کشورهای منطقه ورود خواهیم کرد.

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