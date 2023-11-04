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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

سردار کوثری در گفت‌وگو با مهر:

آمریکا از بخش اعظم غرب آسیا اخراج شده است

آمریکا از بخش اعظم غرب آسیا اخراج شده است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها از بخش اعظمی از منطقه غرب آسیا خارج شده اند، گفت: با ادامه مقاومت مردم غزه شاهد پیروزی فلسطینی‌ها خواهیم بود.

سردار اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با حضور در مراسم یوم الله ۱۳ آبان در خصوص جنگ اخیر در غزه گفت: علی رغم جنایت‌هایی که در حال حاضر رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب می‌شود که با حمایت‌های آمریکا و متحدین غربی و اروپایی صورت می‌گیرد، به لطف خداوند با ایستادگی مردم غزه نتوانستند که به پیش بروند و به نتیجه برسند.

وی با درود به ارواح شهدای خط امام سال ۵۸ که بیش از ۳۲ نفر آنان شهید شده‌اند، اظهار داشت: دشمن می‌خواهد بر ملت مظلوم غزه که در باریکه‌ای کوچک به اندازه ۹ در ۴۰ کیلومتر حضور دارند، غلبه پیدا کند و از سلاح‌های خارج از عرف را هم استفاده می‌کند اما نمی‌تواند کاری را انجام دهد لذا این جنایات آنها موجب آگاهی و بیداری ملت‌های جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان شده است زیرا مردم می‌خواهند راه حق را دنبال و از مظلوم دفاع کنند.

سردار کوثری ضمن درود به ارواح شهدای غزه اظهار داشت: هم اکنون آمریکایی‌ها از بخش اعظمی از منطقه غرب آسیا خارج شدند و از این به بعد نیز بیش از گذشته از منطقه بیرون رفته و اخراج خواهند شد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: در حال حاضر ۲۹ روز است که در غزه جنگ است و دشمن به دنبال کسب یک پیروزی است لذا با ادامه مقاومت شاهد پیروزی فلسطینی‌ها خواهیم بود. هرچند که دیدن صحنه‌های دلخراش مرگ زنان و کودکان واقعاً جگر همه آزادی‌خواهان را خون می‌کند و احساسات همه مردم جریحه‌دار می‌شود اما انشاالله با ایستادگی مردم مظلوم غزه به نتیجه خواهند رسید.

کد مطلب 5929950
رامین عبداله شاهی

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