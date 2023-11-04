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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

معاون ستاد کل نیروهای مسلح:

آمریکای جنایتکار در راه اندازی و حمایت از ۲۲۷ جنگ حضور داشته است

آمریکای جنایتکار در راه اندازی و حمایت از ۲۲۷ جنگ حضور داشته است

کرمان- معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: عمر نکبت‌بار آمریکا ۲۴۷ سال است که طی این دوران ۲۲۷ جنگ مستقیم را یا راه انداخته یا غیرمستقیم حمایت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی، ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با اشاره به اینکه نظام استکبار برای توسعه اسرائیل و به بند درآوردن مسلمانان بیش از ۷۰ سال سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: با عملیات طوفان‌الاقصی تمام این سرمایه‌ها از بین رفت و امروز آمریکا در نظم نوین جهانی جایگاهی نخواهد داشت.

وی افزود: عمر نکبت‌بار آمریکا ۲۴۷ سال است که طی این دوران ۲۲۷ جنگ مستقیم را یا راه انداخته یا غیرمستقیم حمایت کرده و میلیون‌ها انسان را در جهان به خاک و خون کشیده است.

شکارچی با اشاره به اینکه در طول ۷۰ سال گذشته فلسطینیان توسط رژیم منحوس صهیونیستی همواره مورد ظلم واقع شدند، ادامه داد: طی این سال‌ها در یمن، عراق و افغانستان نیز میلیون‌ها انسان توسط آمریکا به خاک خون کشیده شدند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح به کشتار صدها میلیون سرخ پوست و بومی آمریکا توسط دولت این کشور طی قرن‌های اخیر اشاره کرد و افزود: عده‌ای به عنوان صهیونیست بین‌الملل بر فرانسه، انگلیس و آلمان حکمرانی می‌کنند و آمریکایی‌ها نیز به صورت علنی در عملیات علیه فلسطین از خود رونمایی کرده و رسماً حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه اکثر کشورهای عضو ناتو، علیه ملت فلسطین همکاری کرده‌اند، تصریح کرد: همه کشورهای به اصطلاح قدرتمند به رهبری آمریکا ظلمی نمایان در غزه دارند و علت این ظلم این است که این دولت‌های غربی تاب و توان مقابله با گروه‌های مقاومت را ندارند از اینرو سراغ زنان و کودکان می‌روند و خانه‌ها و بیمارستان‌ها را زیر بمب‌های آتشین قرار می‌دهند.

سردار شکارچی به قتل عام بیش‌از سه هزار کودک فلسطینی در نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: تعداد زیادی از این کودکان هنوز زیر آوارها باقی مانده‌اند و بر سر این مردم مظلوم آوارهای چند تُنی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه راهی جز فروپاشی رژیم صهیونیستی باقی نمانده است، تاکید کرد: حضور آمریکایی‌ها در کشتار فلسطینیان برای بازیابی روحیه ارتش ورشکسته صهیونیستی است چون این ارتش دیگر تاب مقاومت ندارند و کمرش شکسته است.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه هر روزی که از این جنگ علیه ملت مظلوم فلسطین می‌گذرد، آمریکا و رژیم صهیونیستی در باتلاق فروپاشی بیشتر فرو می‌روند، گفت: وعده خداوند درباره نابودی باطل وعده حق است و این وعده قطعاً عملی می‌شود.

سردار شکارچی با اشاره به اینکه امروز پرچم اسلام در جهان به اهتراز درآمده و وحدت در میان امت اسلامی نمایان است، گفت: رژیم جنایتکار صهیونیستی فروخواهد ریخت و همه حامیان این رژیم کودک‌کش نیز به باتلاق فروپاشی می‌روند.

وی با اشاره به اینکه ملت مقاوم ایران از شهید سلیمانی آموختند در برابر زورگویی و ظلم با اقتدار بایستاند و یقه مستکبران را بفشارند، گفت: این آموخته‌های ملت ایران منطق مقاومت است که امروز در میان گروه‌های مقاومت بروز و ظهور پیدا کرده تا جایی که رژیم صهیونیستی، آمریکا و حامیانشان با توجه به مفهوم مقاومت توان مقابله با گروه حماس را ندارند و در مقابل آنها زانو زدند و از وحشت رویایی با آن ذلیلانه و شکست خورده، مردم بی‌گناه را هدف بمباران قرار می‌دهند.

کد مطلب 5929961

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