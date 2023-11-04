قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ ابان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه از حضور گسترده، پرشور و حماسی هموطنان عزیز و بویژه جوانان دانشجو و دانش آموزان فهیم میهین اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «پیام روشن راهپیمایی و اجتماعات مردمی ۱۳ آبان امسال بخوبی گویا این حقیقت است که استکبارستیزی ریشه در بنیان‌های فکری اندیشه سیاسی اسلام دارد و جز جوهره اصلی انقلاب اسلامی است و نه تنها با گذشت روزگار و تغییر نسل‌ها کاهش نیافته بلکه نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، آمریکا را شیطان بزرگ دانسته و ریشه همه جنایات بین‌المللی بویژه جنایات امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در خوی استکباری آمریکا می‌داند»

متن اطلاعیه تقدیر و تشکر به شرح زیر است:

بسمه تعالی

پیام تقدیر و تشکر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

از حضور گسترده، پرشور و حماسی هموطنان عزیز وبویژه جوانان دانشجو و دانش آموزان فهیم میهین اسلامی

حمد و سپاس و ثناء خداوندِ قادرِ متعال را که در برهه‌ای شگرف از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور و حماسی خود، شگفتی دیگری خلق و دنیا را مبهوت پایداری، استواری، بصیرت و هوشمندی خود ساخت.

مردم کشورمان در سیزده آبانی دیگر با لبیک به مراد و مقتدای خود ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و باحضور باشکوه، تماشایی، آگاهانه و پرشور جوانان و نوجوانان دهه هشتاد و دهه نودی، جلوه‌های بی‌نظیری از روحیه استکبار ستیزی و همدردی با ملت مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشته و با اعلام حمایت از مبارزات به حق مردم غزه، عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

حضور گسترده و خیره کننده دانشجویان و دانش آموزان و جوانان بسیجی در مراسم ۱۳ آبان امسال و شعارهای کوبنده آنان، نمایانگر درک و شناخت عمیق این نسل از شرایط جهان امروز، هشیاری و نقش آفرینی مؤثر در صحنه‌های حماسه و مقاومت و نشان دهنده اوج آمادگی برای حضور و مبارزه در صف اول جهاد در عرصه‌های مختلف است.

بی‌تردید این حضور و آمادگی نسل جوان امروز و شادابی و روحیه استکبار ستیزی این نسل، سرمایه عظیم و ماندگار و مهمترین پیشران حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند امام (ره) و پیشرفت و استقلال کشور و حضور مؤثر در معادلات جهانی است که با رهبری حکیمانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، افق‌های روشن آن نمایان و تحقق آن نزدیک است.

پیام روشن راهپیمایی و اجتماعات مردمی ۱۳ آبان امسال بخوبی گویا این حقیقت است که استکبارستیزی ریشه در بنیان‌های فکری اندیشه سیاسی اسلام دارد و جز جوهره اصلی انقلاب اسلامی است و نه تنها با گذشت روزگار و تغییر نسل‌ها کاهش نیافته بلکه نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، آمریکا را شیطان بزرگ دانسته و ریشه همه جنایات بین‌المللی بویژه جنایات امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در خوی استکباری آمریکا می‌داند و با عزمی راسخ و استوار مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی را جز ذات انقلاب خود دانسته و تا نابودی و قطع ریشه‌های غده سرطانی این رژیم منحوس پشتیبان و حامی مردم و مبارزان فلسطینی خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از حضور یکایک ملت شریف و آگاه میهن اسلامی بویژه جوانان برومند و فهیم کشورمان از تمامی گروه‌های مردمی، نهادها و دستگاهای اجرایی، اصحاب محترم رسانه که در این حماسه بزرگ انقلابی و مردمی نقش آفرینی کردند، تقدیر و تشکر نموده آینده‌ای سرشار از امید و روشنی و توفیق روز افزون شأن را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

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