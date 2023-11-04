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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ ابان

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ ابان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه از حضور گسترده، پرشور و حماسی هموطنان عزیز بویژه جوانان دانشجو و دانش آموزان فهیم میهن اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه از حضور گسترده، پرشور و حماسی هموطنان عزیز و بویژه جوانان دانشجو و دانش آموزان فهیم میهین اسلامی تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «پیام روشن راهپیمایی و اجتماعات مردمی ۱۳ آبان امسال بخوبی گویا این حقیقت است که استکبارستیزی ریشه در بنیان‌های فکری اندیشه سیاسی اسلام دارد و جز جوهره اصلی انقلاب اسلامی است و نه تنها با گذشت روزگار و تغییر نسل‌ها کاهش نیافته بلکه نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، آمریکا را شیطان بزرگ دانسته و ریشه همه جنایات بین‌المللی بویژه جنایات امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در خوی استکباری آمریکا می‌داند»

متن اطلاعیه تقدیر و تشکر به شرح زیر است:

بسمه تعالی

پیام تقدیر و تشکر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

از حضور گسترده، پرشور و حماسی هموطنان عزیز وبویژه جوانان دانشجو و دانش آموزان فهیم میهین اسلامی

حمد و سپاس و ثناء خداوندِ قادرِ متعال را که در برهه‌ای شگرف از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضور پرشور و حماسی خود، شگفتی دیگری خلق و دنیا را مبهوت پایداری، استواری، بصیرت و هوشمندی خود ساخت.

مردم کشورمان در سیزده آبانی دیگر با لبیک به مراد و مقتدای خود ولی امر مسلمین امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و باحضور باشکوه، تماشایی، آگاهانه و پرشور جوانان و نوجوانان دهه هشتاد و دهه نودی، جلوه‌های بی‌نظیری از روحیه استکبار ستیزی و همدردی با ملت مظلوم فلسطین را به نمایش گذاشته و با اعلام حمایت از مبارزات به حق مردم غزه، عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

حضور گسترده و خیره کننده دانشجویان و دانش آموزان و جوانان بسیجی در مراسم ۱۳ آبان امسال و شعارهای کوبنده آنان، نمایانگر درک و شناخت عمیق این نسل از شرایط جهان امروز، هشیاری و نقش آفرینی مؤثر در صحنه‌های حماسه و مقاومت و نشان دهنده اوج آمادگی برای حضور و مبارزه در صف اول جهاد در عرصه‌های مختلف است.

بی‌تردید این حضور و آمادگی نسل جوان امروز و شادابی و روحیه استکبار ستیزی این نسل، سرمایه عظیم و ماندگار و مهمترین پیشران حرکت انقلاب اسلامی در مسیر تحقق آرمان‌های بلند امام (ره) و پیشرفت و استقلال کشور و حضور مؤثر در معادلات جهانی است که با رهبری حکیمانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، افق‌های روشن آن نمایان و تحقق آن نزدیک است.

پیام روشن راهپیمایی و اجتماعات مردمی ۱۳ آبان امسال بخوبی گویا این حقیقت است که استکبارستیزی ریشه در بنیان‌های فکری اندیشه سیاسی اسلام دارد و جز جوهره اصلی انقلاب اسلامی است و نه تنها با گذشت روزگار و تغییر نسل‌ها کاهش نیافته بلکه نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، آمریکا را شیطان بزرگ دانسته و ریشه همه جنایات بین‌المللی بویژه جنایات امروز رژیم کودک‌کش صهیونیستی را در خوی استکباری آمریکا می‌داند و با عزمی راسخ و استوار مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم صهیونیستی را جز ذات انقلاب خود دانسته و تا نابودی و قطع ریشه‌های غده سرطانی این رژیم منحوس پشتیبان و حامی مردم و مبارزان فلسطینی خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از حضور یکایک ملت شریف و آگاه میهن اسلامی بویژه جوانان برومند و فهیم کشورمان از تمامی گروه‌های مردمی، نهادها و دستگاهای اجرایی، اصحاب محترم رسانه که در این حماسه بزرگ انقلابی و مردمی نقش آفرینی کردند، تقدیر و تشکر نموده آینده‌ای سرشار از امید و روشنی و توفیق روز افزون شأن را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

پایان پیام /

کد مطلب 5930038

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