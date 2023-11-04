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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۹

فرماندار خواف:

۱۳ آبان مُهر تاییدی بر استمرار حرکت پرقدرت در مسیر انقلاب بود

۱۳ آبان مُهر تاییدی بر استمرار حرکت پرقدرت در مسیر انقلاب بود

خواف- فرماندار خواف گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال مُهر تاییدی بر استمرار حرکت پرقدرت در مسیر انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور ظهر شنبه در حاشیه حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان در جمع مردم شهید پرور خواف اظهار کرد: حضور با اقتدار مردم فهیم شهرستان خواف در راهپیمایی ۱۳ آبان در تاریخ ماندگار شد و این راهپیمایی در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، رنگ و بوی دیگری داشت.

فرماندار خواف ضمن تشکر از حضور انبوه مردم در این راهپیمایی مردمی افزود: حضور پر شور و گسترده دانش آموزان و مردم با بصیرت و عزیز شهرستان در یوم الله ۱۳ آبان، سیلی محکمی بر صورت استکبار و مهر تاییدی بر استمرار حرکت پر قدرت در مسیر انقلاب اسلامی بود.

وی گفت: ضمن محکوم کردن جنایات اخیر اسراییل و آمریکا و نسل کشی مردم مظلوم فلسطین و هرگونه فتنه‌انگیزی و حرکت مذبوحانه بدخواهان نظام مقدس اسلامی، به تمامی دشمنان ایران عزیز اعلام می‌داریم که تا آخرین قطره خون در راه اعتلای آرمان‌های میهن اسلامی‌مان و همه ملت های مظلوم منطقه، آماده جان‌فشانی هستیم.

عباسپور افزود: با تبعیت از رهبری معظم انقلاب با وحدت کلمه و انسجام و یکپارچگی همیشگی، ثابت خواهیم کرد نیرنگ‌های پوچ و بی‌اساس استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نمی‌تواند خللی بر روحیه و روند رو به پیشرفت ایران اسلامی وارد نماید و به یاری خداوند متعال در زمانی که زیاد دور نیست با آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل جنایت کار و کودک کش و اخراج آمریکای خونخوار از منطقه خاورمیانه، در مسجد الاقصی نماز شکر اقامه خواهیم کرد.

کد مطلب 5930062

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