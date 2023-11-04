به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا مومن‌صفایی، رئیس اداره سرمایه‌گذاری خارجی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از جذب ۳.۵ همت سرمایه خارجی برای اجرای طرح‌های مهم بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای سیاست‌های بخش کشاورزی و تاکید مقام عالی وزارت در جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی، یکی از محورهای مهم فعالیت معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارتخانه، بررسی و ارزیابی درخواست سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های کشاورزی است.

وی افزود: با حضور فعال وزارت جهاد کشاورزی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی، در آخرین جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه سیاست‌های بخش کشاورزی و توجیهات اقتصادی طرح‌ها، سه طرح وزارت جهاد کشاورزی به ارزش ۶۷ میلیون یورو معادل ۳۵ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال (بالغ بر ۳.۵ همت) تأیید و مصوب شد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری خارجی معاونت برنامه‌ریزی با بیان این که ایجاد باغ مدرن و مکانیزه توسط یک شرکت هلدینگ کشاورزی به ارزش ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار یورو طرح‌ریزی شده است، گفت: این شرکت با استفاده از ظرفیت عظیم کشاورزی و گردشگری کشور و تولید ثروت در راستای مزیت‌های این دو صنعت مهم و اساسی و به ویژه تلفیق آنها به عنوان مناسب‌ترین مزیت و فرصت، در جهت تولید محصولات گران‌بها و ارزآوری همچون خرما، پسته، گردو، موز و میوه‌های گرمسیری، پرداخته است.

وی افزود: دانش و تکنولوژی صرفه‌جویی در مصرف منابع پایه و به ویژه مصرف بهینه آب و اصلاح الگوهای کشاورزی از ویژگی‌های این طرح است، به نحوی که قابلیت الگوبرداری و تکرارپذیری دارد.

این مقام مسؤول ادامه داد: مطالعات کارشناسانه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منابع علمی موثق داخلی و خارجی برای اجرای این طرح، که با صرف حدود ۵ سال زمان و هزینه به نتایج مثبتی دست یافته است، منجر به تدوین پروژه احداث ۳۰ هزار هکتار باغ‌های مدرن و مکانیزه در مناطق کمتر برخوردار کشور شده است.

مومن‌صفایی به طرح تولید گل و گیاهان زینتی در گلخانه اشاره و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار خارجی تجربه و دانش فنی لازم برای تولید محصول طی دو سال مطالعه و با بررسی از هلند و آمستردام و فرانسه برای ساخت گلخانه شیشه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی بر اساس این طرح، پیشرفته‌ترین نیروگاه برق گلخانه‌ای با روش Semi Close (گلخانه نیمه بسته) را برای اولین بار در ایران احداث می‌کند و جز مجموعه‌های تراز اول در دنیا با تولید روزانه ۴۵ هزار شاخه گل رز محسوب می‌شود.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری خارجی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی در عین حال افزود: این سرمایه‌گذار، برق مورد نیاز را از طریق احداث نیروگاه (۱۲ مگاوات در ساعت) با برند زیمنس آلمان تأمین خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تولید محصول گلخانه‌ای این طرح، به صورت هیدروپونیک و صادرات‌محور است.

مومن‌صفایی در خصوص طرح ذخیره‌سازی و بسته‌بندی مکانیزه محصولات کشاورزی نیز گفت: این شرکت با انجام تحقیقات و مطالعه در خصوص استاندارد میوه‌های صادراتی، طرح ذخیره‌سازی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی مطابق با استاندارد روز دنیا را در ایران شروع کرده است.

به گفته وی، این شرکت با برندسازی و استفاده از ماشین‌آلات درجه‌بندی و بسته‌بندی مکانیزه و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های پس از برداشت (نگهداری میوه در دمای کنترل شده اتمسفر Ca) و با واردات ماشین‌آلات از کشور ایتالیا با جداسازی میوه‌های گرد بر اساس وزن، قطر و سایز با ظرفیت ۲۵۰ تن در روز و بسته‌بندی در ظروف یک بار مصرف (Fruit Box) به صورت کاملاً مکانیزه و استاندارد با ارزش افزوده بالاتر و ارزآوری مازاد به بخش کشاورزی، به کشورهای هدف صادر می‌کند.