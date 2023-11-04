به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قلیزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تجهیزات حفاظتی منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل افزایش مییابد، اظهار کرد: عرصههای ملی علاوه بر بازدید و گشتهای مستمر ۹۵ مأمور یگان، بهوسیله ۲ دستگاه پهپاد و دوربینهای دارای زوم بالا کنترل میشود.
وی افزود: در حال حاضر ۲ دستگاه پهباد برای حفاظت از منابع طبیعی بهویژه در مناطق سختگذر استفاده میشود که هرگونه تغییر در جنگلها و مراتع با تصاویر قبلی مقایسه شده و عوامل دخیل در تضییع این سرمایه ملی مورد پیگرد قرار میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: دوربینهای دیجیتال در مکانهای خاص نیز تعبیه شده که میتواند شعاع ۳۰ کیلومتری اطراف خود را رصد و پایش و حتی پلاک خودروی قاچاقچیان و تخریبگران طبیعت را با کیفیت بسیار خوب ثبت و ضبط کند.
قلیزاده ادامه داد: در عین حال برای حفاظت از منابع طبیعی نصب و خرید ۱۵ دستگاه دوربین هوشمند پیشنهاد شده که به محض اختصاص در نقاط مختلف مراتع استان تعبیه خواهد شد.
وی خواستار مشارکت شهروندان در حفاظت از منابع طبیعی استان شد و افزود: ضروری است حفاظت به ویژه در حوزههای جنگلی تشدید شود.
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