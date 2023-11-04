حضور ۸۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی گروه D۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس موسسه ISC گفت: نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸-۲۰۲۲ توسط گروه رتبه بندی مؤسسه ISC منتشر شد که کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی بیشترین تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی را دارند.

رئیس موسسه ISC بیان داشت: به منظور رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸، اطلاعات پژوهشی ۱۶۲۲ سازمان از کشورهای عضو گروه D۸ در پایگاه اطلاعاتی InCites در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸ بررسی شده است. از بین این سازمان‌ها، دانشگاه‌هایی که بیش از ۱۵۰ مدرک را در این بازه زمانی منتشر کرده بودند جامعه هدف رتبه بندی را تشکیل دادند. تعداد دانشگاه‌هایی که این شرایط را داشتند ۴۹۶ دانشگاه بود که در رتبه بندی D۸-۲۰۲۲ حضور یافتند.

وی افزود: تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸، به تفکیک کشور در جدول ۱ نشان داده شده است. همان طور که دیده می‌شود، کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی بیشترین تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی را داشته اند.

جدول ۱. تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸

فاضل زاده گفت: براساس تفاهم نامه‌ای که میان سازمان D۸ و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از سال ۲۰۱۸ منعقد شد، رتبه بندی دانشگاه‌های عضو این سازمان به مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) واگذار شد و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در دیدار ریاست مؤسسه ISC و دبیرکل سازمان D۸ در تفاهم نام‌های جدید بر استمرار رتبه بندی دانشگاه‌های این گروه تاکید شد. بر این اساس هر ساله دانشگاه‌های این کشورها توسط ISC رتبه می‌شود که آمار آن در نمودار زیر قابل مشاهده است:

نمودار ۱. تعداد دانشگاه‌های هر کشور در رتبه بندی کشورهای عضو D-۸

وی ادامه داد: در رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸-۲۰۲۲، دانشگاه‌های قاهره، مالایا و کامست به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

جدول ۲. رتبه‌های اول تا دهم رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸

فاضل زاده اظهار داشت: دانشگاه‌هایی که در هر یک از کشورهای گروه D۸، رتبه نخست را به دست آورده اند به همراه رتبه آنها در بین سایر دانشگاه‌ها، در جدول ۳ نشان داده شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود دانشگاه علوم پزشکی تهران از کشورمان رتبه نخست را در بین دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از آن خود کرده است.

جدول ۳. دانشگاه‌های حائز رتبه اول در هر کشور

رئیس موسسه ISC در ادامه گفت: تعداد دانشگاه‌های عضو گروه D۸ بر اساس رتبه‌ای که کسب کرده اند به تفکیک کشور در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول ۴. تعداد دانشگاه‌های عضو گروه D۸ به تفکیک رتبه

رتبه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران

رئیس موسسه ISC گفت: بر اساس معیارهای اصلی رتبه بندی در رتبه بندی D۸-۲۰۲۲، عملکرد ۲۰ دانشگاه برتر ایران ارزیابی شده است که دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنشان کرد: در رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸، ۸۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه‌های ۴، ۵ و ۱۳ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرده اند.

جدول ۵. رتبه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی D۸ - ۲۰۲۲

فاضل زاده گفت: مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸ در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش، نوآوری، آموزش و فعالیت‌های بین‌المللی را در نظر می‌گیرد و بر این اساس دانشگاه‌های کشورهای گروه D۸ را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.

روش شناسی رتبه بندی D۸-۲۰۲۲