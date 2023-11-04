به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به چین برای شرکت و سخنرانی در ششمین اکسپو بین المللی واردات چین و توسعه روابط اقتصادی با پکن در گفت‌وگو با خبرنگاران روابط ایران و چین را روابطی مهم و راهبردی توصیف کرد و گفت: در این سفر به دعوت رسمی مقامات پکن در نمایشگاه بزرگ واردات این کشور شرکت خواهیم کرد و مذاکراتی نیز برای رفع موانع پیش روی توسعه مناسبات انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به سند راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین افزود: فاصله زیادی با اهداف مندرج در این سند داریم و امیدوارم این سفر بتواند گامی در جهت رفع موانع و تحقق برخی اهداف در مناسبات اقتصادی تهران- پکن باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به حضور فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه واردات چین، اظهار کرد: در این نمایشگاه از غرفه‌های ایرانی بازدید خواهیم کرد و نخست وزیر چین نیز از غرفه‌های ایرانی و محصولات و تولیدات کشورمان بازدید می‌کند.

مخبر ادامه داد: سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به چین منجر به برخی توافقات و تفاهمات شد که برخی از این توافقات به قرارداد تبدیل شده و برخی نیز با موانعی همراه است که تلاش خواهیم کرد در این سفر موانع و مشکلات پیش روی اجرایی شدن توافقات را مرتفع کنیم.

اکسپوی بین‌المللی واردات چین CIIE نمایشگاهی تجاری است که از سال ۲۰۱۸ هر ساله در شانگهای چین برگزار می‌شود. این نمایشگاه اولین اکسپو در سطح ملی با موضوع واردات در جهان است که به میزبانی مشترک وزارت بازرگانی چین و دولت محلی شانگهای برگزار می‌شود. شرکای آن نیز شامل سازمان تجارت جهانی، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد می‌شوند.

هدف از اکسپوی واردات، معرفی بازار داخلی چین به شرکت‌های خارجی و تقویت مصرف داخلی است. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین، بستری برای همکاری کشورهای فقیر و غنی و همچنین اقتصادهای کوچک و بزرگ در قالب همکاری برد برد فراهم کرده است. همچنین امکان گفت‌وگوی شرکت‌ها و کارشناسان را از نزدیک فراهم می‌سازد تا شرکای تجاری خود را پیدا کنند.

امسال نیز ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE ۲۰۲۳) در تاریخ ۱۴ الی ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در شهر شانگهای برگزار خواهد شد. این نمایشگاه از چهار بخش شامل پاویون‌های ملی، پاویون‌های تجاری، بخش‌های اقتصاد بین‌الملل و فعالیت‌های مرتبط با تبادل فرهنگی تشکیل شده است.

مهمانانی از ۱۴۵ کشور، منطقه و سازمان بین‌المللی در این رویداد شرکت خواهند کرد. بیش از ۳۴۰۰ غرفه دار و ۳۹۴ هزار بازدید کننده حرفه‌ای برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده‌اند که نشان دهنده بازگشت کامل به سطح پیش از وقوع کروناست.

بیش از ۵۰ شرکت و ۲۵۰ تاجر ایرانی نیز امسال در این نمایشگاه حضور دارند.