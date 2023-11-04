دستور دادستان کل کشور برای تعیین تکلیف سریع اموال بلاتکلیف

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هفتگی شورای معاونین دادستانی کل کشور با حضور اعضا و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور، ضمن محکومیت مجدد جنایات رژیم صهیونیستی و قتل‌عام ۹ هزار فلسطینی اظهار کرد: متأسفانه خباثت‌های رژیم جعلی اسرائیل همچنان ادامه دارد و مجامع بین المللی با سکوت خود صرفاً شاهد این جنایات هستند.

پیروزی نهایی با ملت مظلوم فلسطین است

وی گفت: اکنون ملت مظلوم فلسطین در رنج و سختی زیادی به سر می‌برد و مورد ظلم رژیم منحوس اسرائیل قرار گرفته است، اما پیروزی نهایی ملت مقاوم و مقتدر فلسطین قطعی است. بنا به وعده‌الهی پیروزی نهایی برای مستضعفان و مظلومان عالم است.

دادستان کل کشور با اشاره به حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: آمریکا مسئول مستقیم قتل‌عام زنان و کودکان بی‌گناه فلسطینی است و با ارسال سلاح‌های نظامی و حمایت‌های سیاسی سعی دارد به حیات سیاسی این رژیم در حال مرگ تنفس مصنوعی بدهد؛ در حالی که تاریخ ثابت کرده هر کشور، دولت و رژیمی مورد حمایت آمریکا قرار گرفته سرنوشتش محکوم به شکست و نابودی خواهد بود. نمونه تاریخی این موضوع نابودی و شکست صدام، رژیم پهلوی، داعش است.

۱۳ آبان یادآور ۳ حادثه عظیم با محوریت انقلاب اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان را گرامی داشته و گفت: این روز در سال‌های مختلف آبستن ۳ حوادث مهم و حیاتی برای مردم کشور ما بوده است.

وی توضیح داد: در سال ۱۳۴۳ عناصر رژیم پهلوی که حضرت امام خمینی (ره) را به دلیل مبارزات به زندان انداخته بودند، به دلیل فشارهای مردم و یاران ایشان پس از ده ماه امام را آزاد کردند، اما امام راحل پس از آزادی از زندان و حصر، نهضت و حرکت اسلام خواهانه را ادامه داد و هر روز بر شدت مبارزات خود افزودند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: بعد از سخنرانی امام در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ شاه دستور تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه را با یک هواپیمای نظامی صادر کرد، به این امید که با تبعید امام (ره) صدای مخالفان تصویب کاپیتولاسیون و مخالفان حکومتش خاموش خواهد شود، اما این تبعید سرآغاز انقلاب اسلامی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد به کشتار دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ هم پرداخت و گفت: صبح روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ دانش آموزان که مبارزه و اعتراض بر ضد نظام را وظیفه خود می‌دانستند و شور و حال دیگری داشتند، برای اعتراض به حکومت پهلوی مدارس را تعطیل کرده و به سمت دانشگاه تهران حرکت کرده تا صدای اعتراض خود را به گوش شاه و حامیانش برسانند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: دانش‌آموزان همراه دانشجویان و گروه‌های دیگری از مردم در دانشگاه اجتماع کردند. مأموران حکومت برای اینکه اعتراض کنندگان را پراکنده سازند، ساعت ۱۱ صبح همان روز گاز اشک‌آور زده، اما بازهم صدای دانش‌آموزان و شعارهایشان بلندتر شد، به‌همین‌خاطر مأموران شروع به تیراندازی کرده و ده‌ها جوان و نوجوان را به شهادت رسانده و برخی را مجروح کردند.

وی به برگ دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: یک سال بعد از شهادت دانش‌آموزان در ابتدای انقلاب و زمان حکومت دولت موقت، آمریکا برای شکست نهضت مردم تلاش زیادی انجام می‌داد و سفارت آمریکا مرکز و کانون کارشکنی‌های آمریکا در مسیر انقلاب بود. لذا دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پلی تکنیک، صنعتی شریف، شهید بهشتی تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند و طی یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا از دیوارهای سفارت بالا رفته و سفارت را به تصرف کامل درآوردند.

دادستان کل کشور توضیح داد: دانشجویان پیرو خط امام در روز ۱۳ آبان در سال ۱۳۵۸ حماسه آفریده و آخرین امید آمریکا برای ایجاد خلل در عزم و خواست مردم را به یاس تبدیل کردند. آمریکایی‌ها در هنگام تسخیر سفارت بسیاری از اسناد دخالت‌ها و تجاوزات خود را نابود کردند، اما پس از تسخیر سفارت برخی از اسناد به‌جا مانده چاپ شده و در اختیار همگان قرار گرفت و مردم بیشتر از آن‌ها منزجر شدند و مقابل لانه جاسوسی تجمع کرده و از حرکت دانشجویان حمایت کردند. امام خمینی (ره) تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم و حتی بزرگ‌تر از انقلاب اول نامیدند.

دادستان‌ها و قضات در اصلاح شیوه‌ها و فرآیندها خلاقیت داشته باشند

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود معاونین و مدیران دادستانی کل و همچنین دادستان‌های سراسر کشور را خطاب قرار داده و گفت: باید پیوسته و دائماً به فکر نوآوری و ابتکار بود. تمامی دادیاران، بازپرسان، قضات و کارمندان باید به دنبال خلاقیت جهت بهبود شیوه‌ها و فرآیندها در عملکرد خود باشند.

سرعت، دقت و صحت ملاک عمل دادستان‌ها باشد

وی با بیان اینکه باید به فکر انجام کارهای جدید و نو باشیم، گفت: در انجام وظایف و تکلیف خود باید سه هدف سرعت در کار، دقت در کار و صحت در کار را دنبال کنیم و اجازه ندهیم به‌علت مشغله زیاد و کمبود وقت دچار رخوت کاری شده و نگاهمان از ایده‌های جدید غافل گردد.

دادستان کل کشور یکی از راهکارهای ایجاد خلاقیت و نوآوری را به کار بردن اصطلاحات و عبارات درست و اصولی و پرمعنا دانست و گفت: قضات می‌توانند با بهره‌مندی از عبارات جدید و صحیح ضمن رعایت چارچوب‌های قانونی، مطالعه و درک رأی و قرار را برای مردم سهل و شیرین کنند. چراکه یکی از شاخص‌های صدور یک رأی متقن به کار بردن اصطلاحات مناسب و روان‌نویسی است.

اموال بلاتکلیف هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه بر تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر اموال بلاتکلیف تاکید و اظهار کرد: مصداق بارز این موضوع بلاتکلیفی حجم انبوهی از خودرو، موتورسیکلت و کشنده توقیف شده در پارکینگ‌ها است. متأسفانه در برخی از استان‌ها وضعیت این پارکینگ‌ها مناسب نبوده و خودروهای زیادی برای مدت طولانی در شرایط غیر استاندارد در این مراکز در توقیف هستند.

قدردانی از اقدامات سریع و مناسب برخی از استان‌ها

دادستان کل کشور ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در تعیین‌تکلیف اموال بلاتکلیف در چند استان کشور گفت: دادستان‌های ما در سراسر کشور همچنان این موضوع را پیگیری کرده و سعی کنند هرچه سریع‌تر این اموال و این پارکینگ‌ها را ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: معاونت نظارت دادستانی کل تا عادی‌شدن موضوع توقف‌گاه خودروها و تعیین‌تکلیف آن، اجرای دقیق دستور رئیس قوه قضائیه و بخشنامه‌های دادستانی کل را دنبال و هر هفته گزارش پیشرفت کار را به شورای معاونین ارائه کند.