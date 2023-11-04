به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی گفت: با ادامه اجرای پویش بشردوستی جمعیت هلال احمر، میزان کمک‌های نقدی هموطنان ایرانی به مردم مظلوم فلسطین در پایان بیست و ششمین روز به بیش از ۶۱۲ میلیارد ریال رسید.

سلیمی گفت: پویش بشردوستی که با هدف جمع‌آوری کمک‌های نقدی به نفع مردم مظلوم غزه از طریق اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی از ۱۷ مهرماه آغاز شده است، همچنان کانون توجه و مورد اقبال و استقبال عموم هموطنان است.

رئیس سازمان داوطلبان تصریح کرد: از ابتدای فراخوان رسمی این پویش در تاریخ ۱۷ مهرماه تا روز جمعه ۱۲ آبان ماه، افزون بر ۶۱۲ میلیارد ریال از سوی مردم کشورمان به شماره حساب‌های رسمی جمعیت هلال احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی واریز شده است.

سلیمی تصریح کرد: همزمان با اجرای این پویش و علاوه بر بار هوایی، یک محموله دریایی کمک‌های بشردوستانه ایران به مردم فلسطین نیز با همکاری اجرایی جمعیت هلال احمر استان هرمزگان از مبدا بندر شهید رجایی ارسال شده است و محموله‌های دیگر در این بندر در حال بارگیری است.

رئیس سازمان داوطلبان یادآور شد: هموطنان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم مظلوم فلسطین را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹ نزد بانک ملی و یا به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۹۹۹۹۹۸ و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۸۷۵۸۳۳۶ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۵*۱۱۲* واریز کنند.