به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن اعلام کرد: رایزنی های فراگیر و شفافی داشتیم.

وی افزود که بر ضرورت رساندن کمکهای کافی فوری به غزه و توقف کوچاندن فلسطینان تاکید شد.

الصفدی گفت: ما خواستار برقراری فوری آتش بس و پایان این جنگ هستیم و مخالف هستیم که دفاع از خود توصیف شود.

وزیر خارجه اردن بیان کرد: این جنگ برای اسرائیل امنیت به ارمغان نخواهد آورد و موجب ثبات منطقه نخواهد شد.

وی گفت: قتل و جنایات جنگی باید متوقف شود و مصون ماندن اسرائیل از قانون بین المللی باید تمام شود. این جنون باید متوقف شود و کشتار غیرنظامیان باید متوقف شود.

ایمن الصفدی اعلام کرد: نسبت به اوضاع کرانه باختری نگرانیم که به شهرک نشینان اجازه قتل فلسطینیان را می دهد.