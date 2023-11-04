به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به مناسبت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گزارش نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۲۳ میلادی توسط وزارت امور خارجه کشورمان تدوین شده و طی روزهای آینده رسماً منتشر (رونمایی) خواهد شد.

در این اطلاعیه تصریح شده است که گزارش‌های جداگانه نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در راستای اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ تدوین شده است.

برمبنای مفاد این اطلاعیه، گزارش مربوط به آمریکا، اهم مصادیق نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در طول یک سال گذشته در دو بخش موارد نقض حقوق بشر در داخل کشور آمریکا و در حوزه بین المللی را در بر می‌گیرد.

گزارش مربوط به انگلیس نیز با استناد به گزارش‌های رسمی متعدد سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل و نیز منابع معتبر و در دسترس بین‌المللی تهیه شده و موارد نقض حقوق بشر توسط دولت انگلیس در حوزه‌های مختلف از جمله زنان، مهاجران و نیز نژادپرستی نهادینه شده در نظام پادشاهی انگلیس در سال ۲۰۲۳ میلادی را شامل می‌شود.