به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مولایی هزاروندی ظهر امروز شنبه در نشست خبری اولین دوره مسابقات مهارتی سربازان نیروهای مسلح اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودهاند که آموزش فنی و حرفهای باید توسعه یابد. واژه «باید» مسئولیت همه ما را سنگین کرده که باید در این راستا هم تلاش کنیم و هم کار جهادی انجام دهیم تا بتوانیم این مأموریت بزرگ را به سرانجام برسانیم.
مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان بیان کرد: با توجه به نقشی که آموزشهای فنی و حرفهای میتواند در اشتغال داشته باشد، امسال مساله نهضت مهارت آموزی را در دستور کار خود قرار دادیم و به دنبال این هستیم که ظرفیتهای استان را در قالب نهضت مهارت آموزی بیاوریم تا بتوانیم مساله اشتغال و آموزشهای مهارتی را به شکل ویژه دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه در این راستا برای ۱۹ گروه هدف نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده است، تصریح کرد: دانشجویان، فارغالتحصیلان، کودکان کار، آسیب دیدگان اجتماعی، معتادان بهبود یافته، روستاییان، شاغلان، سربازان وظیفه و دانش آموزان از جمله این گروهها هستند.
مدیر کل فنی و حرفهای خوزستان گفت: در استان ۲ گروه آسیبهای اجتماعی و سربازان را به صورت ویژه کار میکنیم؛ در مدت زمان کمی که در این جایگاه مشغول خدمت هستم در این بخش بسیار فعالیت کردهایم و از جمله این اقدامات میتوان به تجهیز زندانها، کمپ الحدید و شهید فرجوانی اشاره کرد.
ملایی هزاروندی ادامه داد: سربازان وظیفه بیشتر مد نظر ما است زیرا اعتقاد داریم افرادی که اکنون به خدمت سربازی آمدهاند؛ فرصتی است که مهارتی کسب کرده، به بازار کار دست پیدا کنند و اگر ما نتوانیم از این فرصت خوب استفاده کنیم بی شک این امر تبدیل به تهدید میشود.
وی افزود: مسابقات را در برنامههای خود قرار دادهایم که امسال مسابقه در زندانها برگزار شد و برای سربازان هم مسابقاتی برگزار خواهیم کرد.
مدیرکل فنی و حرفهای خوزستان اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا با همکاری و همدلی بتوانیم ظرفیتهایی را که در استان وجود دارد در فاز اول شناسایی کنیم؛ لذا در این راستا مسابقات در چهار مرحله برگزار میشود که ابتدا مسابقات در شهرستانها برگزار میشود، پس از آن در مرحله استانی و بین دستگاهی، سپس نفرات برتر به مرحله کشوری میروند تا در پایان بتوانیم رتبههای خوبی را در کشور کسب کنیم.
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