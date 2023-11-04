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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه:

استان کرمانشاه نیازمند برنامه جامع و حمایت ویژه دولت است

استان کرمانشاه نیازمند برنامه جامع و حمایت ویژه دولت است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه استان با مشکلات مختلفی رو به رو است، گفت: استان کرمانشاه نیازمند برنامه جامع و حمایت ویژه دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری بعد از ظهر شنبه در دیدار با حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه ویژه به استان کرمانشاه تأکید کرد.

وی افزود: استان کرمانشاه احتیاج به حرکتی فراگیر دارد که مقداری بتواند عقب ماندگی‌هایش را نسبت به برخی استان‌ها جبران کند، لذا این مهم با دولت انقلابی آسان‌تر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه از نظر کشاورزی و محصولات راهبردی در رتبه‌های اول و دوم کشور است، لذا استان این ظرفیت را دارد که در برخی زمین‌ها کشت دوم محصولات را تجربه کند.

حجت الاسلام غفوری بیان کرد: در این شرایطی که متأسفانه فقر خودش را علنی نشان می‌دهد و برای جبران برخی از این مشکلات و تنگناها از ظرفیت‌های استان باید استفاده شود.

وی ادامه داد: استان کرمانشاه هم به یک برنامه جامع و حمایت مؤثری نیاز دارد، باید یک بار به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرد تا با توکل به خداوند تبارک و تعالی این شرایط تغییر کند.

کد مطلب 5930346

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