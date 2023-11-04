  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

سرپرست هیات تیراندازی مازندران:

مازندران نیازمند سایت جامع تیراندازی است

مازندران نیازمند سایت جامع تیراندازی است

ساری- سرپرست هیات تیراندازی مازندران ایجاد سایت جامع تیراندازی را نیاز و دغدغه اصلی این هیات در استان بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در دیدار رئیس فدراسیون تیراندازی با استانداری مازندران ایجاد سایت جامع تیراندازی را دغدغه اصلی هیأت تیراندازی استان دانست و خواستار اختصاص زمینی مناسب جهت راه‌اندازی سایت جامع تیراندازی در استان شد.

وی با اعلام اینکه سند زمین مذکور باید به‌نام هیأت تیراندازی شود، از فقر امکانات زیرساختی در این رشته گلایه کرد و خواستار مساعدت بیشتر مسئولین شد.

سالن‌های تیراندازی کمبود سلاح دارند

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا نیز از وجود ۳ سالن تیراندازی در شهرهای آمل، بابل و بابلسر خبر داد که مشکل سلاح دارند و افزود: در طول ۵ سال گذشته ۴ هزار و ۷۵۰ اسلحه بادی در اختیار پایگاه‌های مقاومت قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در اغلب شهرهای استان میدان تیر داریم که با هماهنگی می‌توانیم در اختیار ورزشکاران رشته تیراندازی قرار دهیم.

ورزش تیراندازی نیازمند حمایت بیشتر

علی‌اکبر رجبی پیشکسوت تیراندازی مازندران که هم‌اکنون عضو هیأت رئیسه تیراندازی استان است، گفت: برای احداث سایت جامع تیراندازی باید نکات فنی را رعایت کرد.

وی افزود: سایت جامع تیراندازی نیازمند چند میدان برای اهداف پروازی، سالن‌های ثابت برای مسابقات مقدماتی و نهایی، سالن ۲۵ متر جنگی، سالن ۵۰ متر تفنگ‌های خفیف، انبار مهمات و خوابگاه است.

مدرس بین‌المللی تیراندازی تاکید کرد: سایت تیراندازی باید بگونه‌ای طراحی شود تا بتوانیم میزبان مسابقات رسمی و بین‌المللی باشیم.

رجبی از متولیان ملی و استانی خواست از ورزش تیراندازی مازندران حمایت بیشتری کنند.

کد مطلب 5930380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها