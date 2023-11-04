مازندران نیازمند سایت جامع تیراندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه شنبه در دیدار رئیس فدراسیون تیراندازی با استانداری مازندران ایجاد سایت جامع تیراندازی را دغدغه اصلی هیأت تیراندازی استان دانست و خواستار اختصاص زمینی مناسب جهت راه‌اندازی سایت جامع تیراندازی در استان شد.

وی با اعلام اینکه سند زمین مذکور باید به‌نام هیأت تیراندازی شود، از فقر امکانات زیرساختی در این رشته گلایه کرد و خواستار مساعدت بیشتر مسئولین شد.

سالن‌های تیراندازی کمبود سلاح دارند

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا نیز از وجود ۳ سالن تیراندازی در شهرهای آمل، بابل و بابلسر خبر داد که مشکل سلاح دارند و افزود: در طول ۵ سال گذشته ۴ هزار و ۷۵۰ اسلحه بادی در اختیار پایگاه‌های مقاومت قرار دادیم.

وی خاطرنشان کرد: در اغلب شهرهای استان میدان تیر داریم که با هماهنگی می‌توانیم در اختیار ورزشکاران رشته تیراندازی قرار دهیم.

ورزش تیراندازی نیازمند حمایت بیشتر

علی‌اکبر رجبی پیشکسوت تیراندازی مازندران که هم‌اکنون عضو هیأت رئیسه تیراندازی استان است، گفت: برای احداث سایت جامع تیراندازی باید نکات فنی را رعایت کرد.

وی افزود: سایت جامع تیراندازی نیازمند چند میدان برای اهداف پروازی، سالن‌های ثابت برای مسابقات مقدماتی و نهایی، سالن ۲۵ متر جنگی، سالن ۵۰ متر تفنگ‌های خفیف، انبار مهمات و خوابگاه است.

مدرس بین‌المللی تیراندازی تاکید کرد: سایت تیراندازی باید بگونه‌ای طراحی شود تا بتوانیم میزبان مسابقات رسمی و بین‌المللی باشیم.

رجبی از متولیان ملی و استانی خواست از ورزش تیراندازی مازندران حمایت بیشتری کنند.