جو کهگیلویه و بویراحمد پایدار است/ مارگون سردترین نقطه استان

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: از روز یکشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار و غالباً صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: امامزاده جعفر با بیشینه دمای ۲۸/۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و مارگون با کمینه دمای ۴/۸ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.

بهره مند گفت: روز یکشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری در برخی مناطق افزایش ابر گاهی وزش باد و همراه با غبار صبحگاهی است.

بهره مند تصریح کرد: روز دوشنبه نیز آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد همراه است.