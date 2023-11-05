خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: خلاف آن چه که به نظر می‌رسد پاسخ به سوال «چه کتابی بخونم؟» تقریباً از سخت‌ترین کارهای ممکن است. کافی است این جمله از دهان کسی دربیاید تا مغز آدم خالی شود و بعد از چند دقیقه به دنبال اولین اسم‌هایی باشد که به ذهنش می‌رسد، این روزها کتاب خریدن و کتاب خواندن تقریباً کاری سخت شده که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

در بازار کتاب و تولیدات مختلف آن که با هزار رنگ و اسم و ناشر طرف هستیم، انتخاب برای بزرگسالان هم سخت شده چه رسد به نوجوانان و جوانان! آن هم در شرایطی که تولیدات ناشران در این زمینه کمتر از کتاب‌های دیگر است اما همان‌هایی هم که هستند آنقدر ویترین بزرگ و پر رنگ و لعابی دارند که انتخاب را سخت می‌کنند.

اما به بهانه روز نوجوان و دانش آموز چند مورد از کتاب‌های مخصوص این گروه سنی را که به مراتب در خبرگزاری مهر معرفی شدند را مرور می‌کنیم تا شاید این گروه سنی برای خرید یار مهربان انتخاب بهتری داشته باشند.

انتشارات سوره مهر

روایت داستانی تخیلی اسطوره‌ای

کتاب «هومان» داستانی تخیلی‌اسطوره‌ای است که محمد نصراوی آن را نوشته و زندگی نوجوانی به نام هومان در ناکجاآبادی به نام نیهیپ در زمان نامعلومی را برایمان روایت می‌کند. مردم نیهیپ از وقتی که یادشان می‌آید برای حاکم ستمگر شهر یعنی شداد مشغول بیگاری هستند تا برایش لوخوریا را که کسی نمی‌داند چیست و چه زمانی ساختش به اتمام می‌رسد بسازند. هومان هم یکی از این مردم است تا اینکه اتفاقاتی باعث می‌شود به اجبار از نیهیپ خارج شده و با دنیای دیگری آشنا شود.

نصراوی در مصاحبه‌هایی که قبلاً داشته، گفته بود که دغدغه‌ام آرمانشهر و پادآرمانشهر است و نیهیپ هم دقیقاً پادآرمانشهری است که در آن، سیاهی و رنج انسان‌ها به تصویر کشیده شده و نصراوی سعی می‌کند به همراه هومان و هم‌مسیرشدن او با شخصیت‌هایی مانند آرمان، امید و سامان مسیر برون‌رفت از پادآرمانشهر را پیدا کند. «هومان» فراز و نشیب‌های خوبی دارد، خواننده را با توصیفات زیاد و طولانی معطل و سردرگم نمی‌کند و هیجان یک رمان نوجوانانه جذاب را با گره‌ها و فراز و نشیب‌هایش به خوبی ایجاد می‌کند و از این حیث نمره خوبی می‌گیرد.

هومان در ستیز و گریزهایش از دست مأموران شداد، با ماجراهای مختلفی مواجه می‌شود که هیجان خوبی به قصه می‌دهد و جذابیت لازم را برای خواندن ادامه داستان ایجاد می‌کند. پیام‌های اخلاقی مختلفی که لابه‌لای خرده‌داستان‌های کتاب هم داده می‌شود آنقدر ریز به خورد قصه رفته که توی ذوق خواننده نمی‌زند و وقتی کتاب را می‌خوانید حس نمی‌کنید با نصیحت و پند و اندرزهای گل‌درشت و شعاری مواجه‌اید و «هومان» از این حیث هم رمان خوبی از آب در آمده است که می‌توان از آن دفاع کرد.

این کتاب با قیمت ۸۵ هزار تومان عرضه شده است.

«به من بگو قارتال»

کتاب «به من بگو قارتال» نوشته فرانک انصاری با تصویرگری مهدی بادیه پیما عنوان رمان نوجوانی است که برای گروه سنی بالاتر از ۱۳ سال عرضه شده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«وقتی آتش اژدها به من رسید جاخالی دادم. اژدها دوباره گلولۀ دیگری پرتاب کرد و من به سمت موسی دویدم. در یک لحظه ایستادم و دستم را به سمت چشم‌های اژدها گرفتم که در یک‌قدمی‌ام بودند. صاعقه‌ای از دستم به داخل چشم‌های اژدها فرو رفت. اژدها پیچ‌وتاب‌خوران و با صدایی که شبیه جیغی تیز بود به داخل آب دریاچه فرو رفت. با صدای جیغ اژدها هراسان از خواب پریدم.»

این کتاب در ۲۶۸ صفحه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه شده است.

تقویت و پرورش حس انسان دوستی

کتاب «شهر خنده» نوشته زهرا نعیمی با تصویرگری مهدی بادیه پیما با عنوان آشنایی با مفهوم ظلم ستیزی و تقویت و پرورش حس انسان دوستی منتشر شده است.

در معرفی این اثر آمده است:

به شهر خنده خوش آمدی! این ضبط صوت را بگیر، این گردنبد بزرگ طرح لبخند را هم دور گردنت بینداز و عی کن تا جایی که می‌توانی بخندی. حالا دیگر تو هم مثل من و منیژه و شبح و بقیه بچه‌های نوانخانه، یک آلفا هستی و کارت این است که دیگران را بخندانی و پول دربیاوری. امیدوارم بتوانی این کار را به خوبی انجام بدهی؛ و گرنه مجبور می‌شوی تا آخر عمر لبخند بزنی. یک لبخند بزنی. یک لبخند اجباری که شهر خنده به تو هدیه خواهد داد.

این کتاب مناسب نوجوانان با قیمت ۹۴ هزار تومان عرضه شده است.

تقویت خودباوری در «کوهیار»

کتاب «کوهیار» نوشته زهرا محمودیان با تصویرگری مهدی بادیه پیما با عنوان درک اهمیت خانواده، مقابله با مشکلات و سختی‌ها، پرورش و تقویت خودباوری عرضه شده است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

«صدای خروس، مغز کوهیار را زیر و رو می‌کرد. خروس سیاه لبه ایوان ایستاده بود و آن‌قدر در حس فرو رفته بود که قصد نداشت کنسرت صبحگاهی‌اش را تمام کند. کوهیار با عصبانیت پتو را کنار زد. هنوز خستگی اتفاقات دیروز در جانش باقی مانده بود. هرچه خودش را کش و قوس داد فایده نداشت. خستگی بدجور به تنش نشسته بود؛ درست مثل کبودی‌هایی که از دیروز روی تنش جا خوش کرده بودند.»

این کتاب در ۱۰۴ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۶۵ هزار تومان عرضه شده است.

انتشارات امیرکبیر

«انجمن حمایت از غول‌ها»

این کتاب نوشته متیو مورگان با ترجمه ریحانه جعفری توسط انتشارات امیر کبیر عرضه شده است.

کتاب «انجمن حمایت از غول ها» مجموعه سه جلدی بوده که در ترجمه فارسی در یک جلد گرد هم آمده است. در ابتدا اژدهایی روی دست انجمن مانده است و اولف، یک پسر گرگینه و دوستانش باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، شرورترین شکارچی جانور را متوقف کنند. این ماجراجویی با هیولاهای دریایی و دیگر غذاهای لذیذ، برای اولف و دوستانش، اورسون غول، تیانا پری و دکتر فیلدینگ ادامه پیدا می‌کند. اما با زخمی شدن یکی از هیولاها مشخص می‌شود شکارچی شرور دست به کار شده تا هیولاها را نابود کند واولف هر طور شده باید مقابل او بایستد.

در معرفی این کتاب آمده است:

انجمن سلطنتی برای جلوگیری از ظلم به هیولاها، یک مرکز نجات برای گرگینه ها، اژدها، پریان، غول‌ها، هیولاهای دریایی و دیگر موجودات خارق العاده تأسیس کرده است. جنایات علیه هیولاها را متوقف کرده است، اما هنوز هم افرادی هستند که دست به هر کاری می‌زنند تا یکی از این حیوانات افسانه‌ای را بگیرند.

این کتاب در ۴۲۶ صفحه و قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است.

«قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب»

این مجموعه کتاب هشت جلدی نوشته مرحوم مهدی آذر یزدی است. جلد اول این مجموعه شامل «قصه های کلیله و دمنه» است که دارای ۲۵ داستان است و تقریباً دو هزار سال پیش به زبان هندی عرضه شده است. این کتاب مربوط به گروه سنی پایان دبستان و دوره راهنمایی است.

«قصه های مرزبان نامه» شامل بیست و یک قصه از قصه‌های خیلی خوب کتاب مرزبان نامه انتخاب و بازنویسی شده‌اند که از میان آنها می‌توان به چند تا از بهترین‌های آن اشاره کرد: «آواز بزغاله»، «پیاده و سوار»، «شغال خرسوار»، «مرغ آتش خوار»، «روباه و خروس» و «الاغ سواددار».

«قصه های سندبادنامه و قابوسنامه» نیز جلد سوم از محموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب شامل ۱۳ داستان از سند باد نامه و ۲ داستان از قابوسنامه می‌باشد. قابوسنامه و سند باد نامه دارای انشا قدیمی و بسیار دشوار می‌باشند که نویسنده سعی کرده این داستان‌ها را در قالب ساده بیان کند.

جلد چهارم این مجموعه با نام «قصه های مثنوی» مناسب برای گروه سنی «ج» (چهارم و پنجم دبستان) و «د» (دوره راهنمایی) و شامل ۲۴ داستان کامل و مجزا، برگرفته از حکایت‌های شیرین و آموزنده «مثنوی مولوی» است.داستان‌ها چنان ساده و شیرین نوشته شده‌اند، که هر چند بار هم که آنها را خوانده و شنیده باشیم، باز هم از خواندن آنها بسیار لذت می بریم و می‌آموزیم.

«قصه های قرآن» این کتاب جلد پنجم از مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب می‌باشد که دارای ۱۸ قصه قرآنی است. این قصه‌ها بیشتر شامل قصه‌های پیامبران است.

«صه های شیخ عطار» جلد ششم این مجموعه از مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب دارای ۲۱ داستان برگزیده از آثار شیخ عطار است که به بیان ساده و قابل فهم برای کودکان نوشته شده است.

«قصه های گلستان و ملستان» جلد هفتم از مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب است، دارای داستان‌هایی از گلستان سعدی و مجموعه‌هایی که بعد از گلستان نوشته شده و بسیار شبیه گلستان سعدی می‌باشد، در بر می‌گیرد.

«قصه های چهارده معصوم» جلد هشتم و آخر از مجموعه قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب شامل قصه‌هایی از زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام می‌باشد که از کتب مختلفی جمع آوری شده است.

این مجموعه هشت جلدی در هزار و ۲۸۶ صفحه، قطع رقعی عرضه شده است.

انتشارات شهید کاظمی

«عارف ۱۲ ساله»

کتاب «عارف ۱۲ ساله» روایتی از مادرانه‌های شهید رضا پناهی است که در سن کم و نوجوانی به فیض شهادت می‌رسد. شهید رضا پناهی اعجوبه عرفان و معنویت دوران دفاع مقدس، متولد شده استان البرز بود که علیرغم سن کمی که داشت، با بصیرت بالا و احساس مسئولیت عجیبی، راهی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد. او به اصرار در سن ۱۲ سالگی خانواده را راضی کرد تا به جبهه برود. پس از جلب رضایت پدر و مادرش، فرم تقاضای اعزام به جبهه را پر کرد اما به خاطر سن کمی که داشت از رفتن او ممانعت شد، شناسنامه‌اش را دست‌کاری کرد تا توانست وارد جبهه شود. رضا پناهی، بزرگترین سرمایه اجتماعی برای تقویت باورهای دینی و ملی و الگویی مناسبی برای تمام نوجوانان امروز ایران و چراغی برای راه نوجوانان کشور است که در تاریخ ۲۷ بهمن سال ۱۳۶۱ در جبهه قصرشیرین به فیض شهادت رسیده است. این کتاب ابعاد مختلفی از زندگی حقیقی این شهید والامقام را به تصویر کشیده است.

این کتاب توسط سید حسین موسوی به رشته تحریر درآمده و در ۸۰ صفحه چاپ شده است.

«تونل سوم»

«تونل سوم» یک رمان خواندنی با درون‌مایه بلوغ شخصیت و پر از خرده‌ماجراهای جذاب و اولین اثر فاطمه الیاسی است که از سوی انتشارات شهید کاظمی در ۱۷۴ صفحه به بازار نشر عرضه شده‌است.

کتاب، داستان پسر نوجوانی به نام وحید است. او در مدرسه چندان کودک محبوبی نیست؛ اما کم‌کم با بزرگ شدنش نگاهش به دنیا تغییر می‌کند. داستان با کودکی وحید در مدرسه شروع می‌شود و با جوانی او ادامه پیدا می‌کند. جایی که وحید به صف انقلابیون می‌پیوندد و جلوی جنایت‌های رژیم شاهنشاهی می‌ایستد.

«تونل سوم» تلاش می‌کند تا یک بازنمایی از مبارزات نیروهای انقلاب در سال ۵۷ به مخاطب ارائه داده و بخشی از تلاش این نیروها برای مبارزه با رژیم شاه در کرمانشاه را پوشش دهد. فاطمه الیاسی می‌کوشد در این رمان نوجوان، به مقابله با تحریف تاریخ پهلوی پرداخته و نشان دهد چگونه این رژیم با خرابکاری‌های مختلف سعی در بدنام کردن نیروهای مبارز انقلاب داشته است. «تونل سوم» جزو آثار راه‌یافته به مرحله نهایی جشنواره داستان انقلاب در سال ۹۹ بود و در همین سال و جشنواره جایزه ادبی شهید اندرزگو، به‌عنوان اثر برگزیده گروه کودک و نوجوان انتخاب شد.

این رمان دارای یک محتوای تاریخی معتبر بوده و نویسنده برای خلق آن، فرم کلاسیک و قالب شاه‌پیرنگ را انتخاب کرده است. او خرده‌ماجراها را نیز به فراخور موقعیت خلق و چاشنیِ اصل داستان کرده است.

«دیدم که جانم می‌رود»

دوران دفاع مقدس گنجینه تمامی ناپذیری است که هرچه بیشتر به اعماق آن می‌رویم با ابعاد تازه‌تر و جذاب‌تری از آن روبرو می‌شویم. یکی از این ابعاد جذاب و کمتر دیده شده، رفاقت بین رزمندگان بوده است. رفاقتی که گاه آدم‌ها را از برادر خونی بهم نزدیک‌تر می‌کرده است و آن‌قدر ریشه‌دار و عمیق می‌شده که تبدیل به اخوت و برادری واقعی می‌شده است.

ماجرای بین حمید داوود آبادی و شهید مصطفی کاظم‌زاده نیز از همین برادری‌هاست. دو نوجوان کم‌سن و سال که در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با هم آشنا می‌شوند و بعد از آن هم با هم راهی جبهه شده‌اند و در نهایت نیز شهادت مصطفی او را از حمید که برادر واقعی‌اش شده بود، جدا می‌کند.

شرح رفاقت حمید و مصطفی آن‌قدر شیرین است که وقتی به لحظه‌ی جدایی آن دو می‌رسد، حمید می‌گوید: «دیدم که جانم می‌رود.»

داوود آبادی که در طول سالیان بعد از جنگ تحمیلی همواره جزو رزمندگان فعال در عرصه ثبت و ضبط خاطرات دوران دفاع مقدس بوده است، در کتاب ۳۰۲ صفحه‌ای «دیدم که جانم می‌رود» با پرداختن به ماجرای رفاقتش با شهید مصطفی کاظم‌زاده هم به شرح برخی از خاطرات مشترکش با این شهید بزرگوار پرداخته است و هم بخشی از خاطرات خود را در خلال روزهای حضورش در خط مقدم جبهه نوشته است.

زبان کتاب در اغلب موارد زبان گفتار و روانی است که به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و در کنار آن نیز نویسنده با ذکر برخی از خاطرات طنزی که خود در جبهه آن‌ها را تجربه کرده، سعی کرده هم مخاطب را بیشتر جذب کند و هم تصویری واقعی از حضور رزمندگان در صحنه‌های نبرد ارائه کند.

«فقط بیا»

«فقط بیا» به‌قلم فاطمه دانشور جلیل، روایت قهرمانان مغفول جنگ است. قهرمانان کوچک دختر و پسر، که سن‌شان از ۱۴ سال تجاوز نمی‌کند.

قهرمانانی که شاید پایشان هم به میدان اصلی کارزار نرسیده باشد؛ اما جنگیده‌اند و حتی شاید با دست‌کاری شناسنامه‌ها و رضایت‌نامه‌ها، برای اثبات مردانگی خود به جبهه هم رسیده و جنگیده باشند؛ غافل از اینکه دل در گرو عشق دین و وطن داشتن، خود، بزرگ‌ترین مردانگی است.

«فقط بیا» شامل ۱۲ داستان کوتاه است که هر کدام در قامتی ساده، در دنیایی پر از مفاهیم پیچیده جریان دارد. قهرمان هر یک انگار، چیز لرزانی در قلب خود دارد که در طول داستان می‌کوشد از آن پاسداری کند.

یکی راوی حال و روز دختر یک جانباز است و دیگری پرستار بیمارستانی در جنگ؛ یکی وسط حیاط خانه پناهگاه می‌سازد و آن یکی زیر آتش جنگ، بر پیکر نحیف و تکه‌پاره رفیقش اشک می‌ریزد؛ یکی قلب سرباز عراقی را فشرده و متحول می‌کند و آن یکی سال‌های کودکی و نوجوانیش را وقف پدر مفقود الاثرش می‌سازد.

نویسنده سعی کرده است با قلمی روان و دلنشین، دریچه‌ای متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی از حقیقت آدم‌ها و روایت‌ها و اطلاعات جنگ، بر روی مخاطب بگشاید و کلمات را سربازانی توانمند برای انجام رسالت خود برگزیده است.

داستان‌های استخوان‌دار و تکنیکی، تعلیق‌ها و گره‌های ریز و درشت موجود در آن‌ها، شخصیت‌های پخته، دیالوگ‌های پیش‌برنده و زبان ساده و تأثیرگذار، نشان از توجه و وسواس و بازنویسی‌های چندین باره نویسنده دارد. این کتاب در ۱۲۰ صفحه به رشته تحریر درآمده است.

«خیمه ماهتابی»

کتاب «خیمه ماهتابی» روایتی کودکانه از داستان کربلاست. راوی کتاب، خیمه‌ی خانم زینب است که خیمه‌ی ماهتابی نام دارد. راوی ماجراهای کربلا را در ده فصل روایت می‌کند، از روزی که کاروان به کربلا می‌رسد تا روز عاشورا. در طی این ده فصل با شخصیت‌های مختلف حاضر در کربلا آشنا می‌شویم. مثل مولا حسین، خانم زینب، خانم رباب، بی‌بی فضه و یاران و فرزندان امام حسین.

نکته متفاوت در این کتاب، نوع نگاه به شخصیت‌های کربلاست. راوی هنگام معرفی شخصیت‌ها یا تعریف از آن‌ها در روزهای حضور در کربلا، نه از مظلومیت و نحوه‌ی شهادت آن‌ها می‌گوید، نه از قدرت و ابهت آن‌ها، بلکه آنها را به شکل یک خانواده و فامیل دوست داشتنی و مهربان روایت می‌کند و از عشق و محبت آن‌ها به یکدیگر و دیگران می‌گوید.

این کتاب توسط فاطمه سادات موسوی در ۷۶ صفحه مصور روانه بازار نشر شده است.

انتشارات ایران

«بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»

این کتاب متن پیاده شده ۶ جلسه از گفتگوهای صریح و بی پرده امیرحسین ثابتی با دانش آموزان دبیرستان‌های مختلف تهران است که در اوج ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ انجام گرفت.

در این جلسات دانش آموزان سوالات مختلف خود را مطرح کرده و ثابتی نیز پاسخ پرسش‌ها را بیان کرده است. مهم‌ترین این سوالات عبارتند از:

چرا جمهوری اسلامی رفراندوم برگزار نمی‌کند؟

چرا حجاب اجباری است؟

چرا همه چیز در ایران دست رهبری است؟

اگر سال ۱۳۵۷ انقلاب نمی‌شد، وضع اقتصادی مردم بهتر نمی‌شد؟

اگر نسل جدید، جمهوری اسلامی را نخواهد، باید چه کار کند؟

این کتاب در ۲۰۰ صفحه و با قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه شده است.

چاپ و نشر بین الملل

«رسته سنگ اندازان»

مجموعه داستان «رسته سنگ اندازان» روایت زندگی پر فراز و نشیب نوجوانان فلسطینی در مبارزه با اشغالگران صهیونیست است. نوجوانانی که دوشادوش بزرگترها، مسیر پرفراز و نشیب انتفاضه را شکل می‌دادند. سالیان سال بود که مردم فلسطین با دست‌های خالی در مقابل اشغالگران ایستادگی می‌کردند و تنها سلاح دفاعی‌شان سنگ بود. استفاده از سنگ و پرتاب آن به سوی اشغالگران، تنها یکی از اشکال ساده مبارزه بود و این به دلیل سادگی و سهولت، میان مردم فلسطین گستردگی بسیاری داشت. و اما نواجوانان مبارز فلسطینی در همین استفاده از سنگ، هر روزی که می‌گذشت، خلاقیت‌های بیشتری از خود به خرج می‌دادند. آنان هر نوبت، با تدابیر تازه خود، چهره دیگری از مبارزه با سنگ را به رخ اشغالگران صهیونیست می‌کشاندند.

در داستان‌های این مجموعه، بیش از هر چیز، شاهد آن هستیم که اشکال پیچیده و هوشمندانه‌ای از مبارزه در میان گروه سنی نوجوان فلسطینی پدیدار می‌شود. ابداع و گوناگونی بکارگیری شگردهای مبارزه، عزم راسخ و هوشمندی یک ملت در مسیر ایستادگی و مقاومت را به اثبات می‌رساند. و این همان چیزی است که صهیونیست‌ها را در رویارویی با مردم فلسطین، مستاصل کرده و از نفس می‌اندازد.

شکل‌گیری مجموعه داستان رسته سنگ‌اندازان در میانه دهه شصت صورت گرفت. سال‌هایی که کشور در کوران حوادث جنگ هشت ساله قرار داشت و از سوی عموم مردم، دفاع همه جانبه در مقابل تجاوز دشمن قوت گرفته بود. و اما با وجود این فضای پر التهاب جنگ، مسئله فلسطین و مظلومیت مردم فلسطین در اذهان عمومی ملت ایران مورد اعتنا بود و حمایت‌های گسترده معنوی از آن می‌شد. در همین سال‌ها بود که یک مستند داستانی درباره مظلومیت‌های مردم فلسطین، در شبکه سراسری تلویزیون به نمایش گذاشته شد و تماشای همین مستند، جرقه نوشتن در باره انتفاضه فلسطین را در ذهن نویسنده ایجاد کرد. مستندی که در آن نمایش داده می‌شد پس از اشغال فلسطین توسط متجاوزان، چگونه در دیار «کفر قاسم» و «دیر یاسین»، مردمان دو روستا بی‌رحمانه توسط صهیونیست‌ها قتل‌عام شدند. مردم عامی، مردمی که کشاورز و کارگر بودند و در پایان یک روز کاری از سر کار برمی‌گشتند. مردمی که از کودک تا بزرگسال بر سینه دیوار قرار داده می‌شدند و مظلومانه به رگبار بسته می‌شدند. در دیر یاسین جنایت صهیونیست‌ها در اوج توحش بود.

صهیونیست‌ها در دیر یاسین نه‌تنها کشتار انجام دادند که مردم مظلوم فلسطین را مُثله می‌کردند. این موارد قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد؛ چه رسد به کسی که هم‌کیش و هم‌دین است. این دغدغه با نویسنده بود تا آنکه داستان‌هایی با موضوع مردم فلسطین به رشته تحریر درآورد و جملگی داستان‌ها در برنامه «قصه ظهر جمعه» از رادیو پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت و به دنبال آن، نامه‌های بسیاری از سوی مخاطبان برنامه دریافت می‌شد که خواستار پخش چنین داستان‌هایی بودند. رسته سنگ‌اندزان، پیراسته و ویراسته همان قصه‌هاست که با محوریت مردم فلسطین و مظلومیت‌شان نگاشته شده‌است. با قهرمان‌هایی که نوجوانان فلسطینی بودند و در داستان‌ها نقش‌آفرینی داشتند.

این کتاب در ۱۲۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه شده است.

«مأموریت فلامینگوها»

این رمان نوجوان داستان دسته‌ای از فلامینگوها را روایت می‌کند که می‌خواهند به خاطر یونس خودشان را به رشت برسانند آن هم درست زمانی که ویروس کرونا تازه وارد ایران شده و همه جا قرنطینه اعلام شده است. فلامینگوها کنار دریا جلسه می‌گذارند و یونس و امیر برای این مأموریت انتخاب می‌شوند.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

حالا مگر اسم این پسره که شهر را نجات داد یادم می‌آمد. اصلاً نمی دانم چه طور اسم این آدم‌ها توی ذهن و روی زبانم جاری شد. از کجا به ذهنم رسید این حرف‌ها را بزنم.

گفتم: اسمش سر زبونمه… یادم نمیاد. هر کدام چیزی پراندند؛ شهاب گفت: گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ همه به شهاب نگاه کردیم. واقعاً چه ربطی داشت؟ سعی کردم به اعصابم مسلط باشم و از مزه پرانی اش ناراحت نشوم. باید کار من راه می‌افتاد. گفتم: بابا همین پسره که… اصلاً ولش کنین، مثلاً این پسره آریو برزن… اونم برای خودش قهرمانی بوده. اسامی روی زبانم ردیف می‌شدند. شهاب ول کن نبود. انگشت اشاره اش را نشان داد و گفت: همون که با یه انگشت، شهرش رو نجات داد. شنیده بودم می گن دنیا روی انگشت فلانی می چرخه، پس اینه.

شاهین دست به کار شد. با نوک چتر یک آدم کشید که مشعل دستش گرفته بود. شعله‌های آتش را با موج‌های روی ماسه درآورده بود. این پسر معرکه بود گفت: بفرما به دهقان فداکار سلام کنید. بعد چتر را سمت شهاب گرفت:

_اون پسر انگشتی هم پتروس فداکاره. هما فداکارا!

شهاب پخی زد زیر خنده و رو به من گفت: واقعاً تو داری کار پتروس فداکار یا همین ریز علی خودمون رو با کار خودت مقایسه می‌کنی؟ خواستم جوابش را بدهم که امیر وارد بحث شد:

_چی بود داستانش؟ همون که قطارو نگاه داشت؟

یک طوری گفت قطارو نگه داشت که یاد مرتاض‌های هندی افتادم که با اراده و یک انگشت قطار را متوقف می‌کنند. ادامه دادم:

_ ما میخوایم جون یه آدم رو نجات بدیم. نجات یک انسان نجات جهان است.

این کتاب در ۱۷۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه شده است.

«کتانی های کوکام»

کتاب «کتانی‌های کوکام» نوشته فاطمه جدیدی به تازگی توسط انتشارات چاپ و نشر بین الملل منتشر و روانه بازار نشر شده است. نویسنده در این رمان نوجوان ماجراهای پر فراز و نشیبی را روایت کرده. اتفاقاتی که از دل دغدغه‌های مهیج چند نوجوان به وجود می‌آیند و آن‌ها را با مفاهیمی مثل اتحاد و همدلی، تحت نام ایران عزیز، مواجه می‌کند. رمان چشم‌انداز روشنی برای نوجوانان این مرز و بوم ترسیم می‌کند.

امتحانات جبرانی نزدیک است و عباس که همیشه از زیر بار درس خواندن فرار کرده، این بار هم سر قرار حاضر نمی‌شود. مهران که از روستای بالاتر آمده تا هم در خرماچینی عماد را همراهی کند و هم عباس را در درس‌هایش کمک کند، از نیامدنش شاکی می‌شود. قرار می‌گذارند حسابی از خجالتش در بیایند که با خبر می‌شوند به روستای مهران که در مرز قرار دارد، حمله شده است. حالا چند نوجوان بدون وسیله درست و حسابی باید خودشان را به روستا برسانند تا مهران بتواند مادرش، بی‌بی و خواهرش مریم را از معرکه نجات دهد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

آفتاب از وسط آسمان پایین غلتیده بود و نارنجی پر رنگش را در حالتی مایل، به خوشه خرماهای طلایی رنگ روی نخل‌ها می‌تاباند. خلیل می راندو عماد و مهران در سکوت، چشم به رو به رو دوخته بودند. انتهای نخلستان به دشت رملی ختم می‌شد. خلیل، مسیر را به سمت جاده اصلی روستا تغییر داد و با سرعت راند. هرچه به روستا نزدیک تر می‌شدند، اضطراب مهران بیشتر می‌شد. فکر می‌کرد نکند حرف‌های عباس درست باشد؟ تا قبل از قرار گرفتن در جاده روستا در این حد باور نداشت که واقعاً اتفاقی افتاده باشد اما حالا قلبش تند تند می‌زد. خلیلی، کمرکش جاده را راند. کمی جلوتر، فرعی سمت راست جاده نخلستان شیخ جعفر بود. خواست به خلیل بگوید سربالایی را که رد کرد، بپیچد سمت فرعی که خلیل داد زد:

این جارو نگاه پسر.

از پشت کمر عماد سرک کشید و رو به رو را نگاه کرد. انتهای مسیر که به روستا منتهی می‌شد، شلوغ بود. خلیل، پر گاز تر راند. عمو عبدالرضا را دید که گاومیش هایش را با طناب، زنجیر وار به هم بسته و جلوی وردی روستا را گرفته بود. نزدیک تر که شدند، دخترهای جوان عمو عبدالرضا را از دور شناخت. از همان جا بین جمعیت چشم چرخاند بلکه مادرش، مریم یا بی بی سلمان را ببیند. زن‌ها و بچه‌های لای هم می‌لولیدند و هر کس، بار و بنه‌ای دستش بود. به جمعیت که رسیدند، خلیل ترمز میخی کرد و او و عماد به همدیگر چسبیدند. از روی موتور پایین پرید و سمت عمو عبدالرضا که کنار دو جوان ایستاده بود، رفت. جوان‌ها برایش غریبه به نظر می‌رسیدند.

این کتاب با ۱۴۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده است.

انتشارات کتاب جمکران

«سفیر دوازدهم»

رمان «سفیر دوازدهم» نوشته زینب امامی‌نیا به‌تازگی و همزمان با ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت امام زمان (عج)، توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است.

زینب امامی‌نیا در این رمان، با پرداختن به سازمان وکالت، با محوریت نوجوانی به نام رضاداد، به اتفاقات و حوادث سال‌های آخر امامت امام حسن عسکری (ع) می‌پردازد. رضاداد پسر نوجوانی است که برای رساندن وجوهات و امانات مردم به امام حسن عسکری (ع) و نیز در پی یافتن خبری از پدر گمشده اش که از وکلای امام بوده، راه سفر از قم به سامرا را پیش می‌گیرد. رضاداد و همراهانش وقتی به سامرا می رسند که امام حسن عسکری (ع) به شهادت رسیده و آنان سرگشته و حیران به دنبال جانشین امام و امام زمان خویش می‌گردند.

سازمان وکالت، شبکه ارتباطی شیعیان خاص با امام معصوم (ع) بود که از زمان امام صادق (ع) شکل گرفت و تا پایان غیبت صغری ادامه داشت. این سازمان به‌دلیل خفقان و سرکوب شدید خلفا بنی‌العباس علیه شیعیان و علویان، فعالیت پنهانی داشت و در پیشبرد اهداف ائمه و حفظ و حراست عقاید شیعه نقش به‌سزایی ایفا کرد.

این کتاب نوجوانان را با فضای سراسر اختناق و ظلم جور خلفا نسبت به امام (ع) و یارانش؛ و همچنین مخاطب خود را با حال و هوای پادگان نظامی سامرا و تدابیر شدید امنیتی نسبت به امام حسن عسکری (ع)، ارتباط شیعیان با امام از طریق مکاتبات و توقیعات وکلا، و آغاز امامت حضرت حجت (عج) آشنا می‌کند.

در بخشی از این کتاب آمده است:

«رضا هم دست به کمر طول عرض کوچه را می‌پیمود و با خودش حرف می‌زد و حرف‌هایی را که باید به جانشین امام می‌گفت، با خودش تکرار می‌کرد. برای لحظه ایی مکث کرد. انگار که چیزی یادش بیاید سری تکان داد و بعد پیش امان رفت و از او خواست که منتظرش بماند تا او به جایی برود و برگردد. رضاداد مسیر راهی را که امده بود و در آن مسیر مردی لنگان و بیچاره را دیده بود رفت به امید اینکه مرد سلیمان باشد. تمام کوچه‌هایی که به منزل امام منتهی می‌شد را گشت. اثری از سلیمان یا همان مرد بیچاره نبود. برگشت. هنوز به کوچه جعفر نرسیده بود که مردی با هیکلی درشت و محاسنی جو گندمی راه رضاداد را سد کرد. رنگ از چهره رضاداد پرید. بدنش سرد شد. مثل تکه ایی یخ که روی آب شناور است. احساس بی وزنی می‌کرد و …»

این کتاب با ۱۹۰ صفحه و قیمت ۳۸ هزار تومان منتشر شده است.

«کبوتر کاغذی»

کتاب «کبوتر کاغذی» نوشته لیلا مدرس پور با تصویرگری تکتم نوروزی توسط انتشارات کتاب جمکران با موضوع نامه برای امام زمان (عج) منتشر شده است.

در این رمان که برای گروه سنی دبستان نوشته شده است سعی شده با تصویرهای جذاب و زیبا کودکان و نوجوانان را با مفهوم ارتباط با امام زمان (عج) و دعا آشنا کند.

یکی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان (عج)، آموزش غیر مستقیم است. یعنی از طریق غیر روش عادی موجود برای آموزش استفاده کنیم. نباید در این زمینه برای کودکان کلاس گذاشت و آن‌ها را مجبور به نشستن و یادگیری کرد که در این صورت چیزی جز دلزدگی برایشان به دنبال ندارد.

یکی از این روش‌های غیر مستقیم استفاده از زبان قصه و داستان است. برای آشنایی روح سرزنده، جستجوگر و شوخ‌طبع کودکان باید از داستان‌های جذاب و خواندنی استفاده کرد. داستان‌هایی با ماجراهایی غیرقابل پیش‌بینی که این مفاهیم و موضوعات در آن پیچیده شده باشد.

داستان کتاب درباره نامه‌ای کوچک به اسم نامک است که توسط دختری به اسم نرگس که دریک روستای کویری زندگی می‌کند نوشته شده است. نرگس برای مرد بارانی نوشته که به روستای آنها بیاید تا خشکسالی تمام بشود و روستایشان دوباره سرسبز شود و اهالی که به خاطر خشکسالی از روستای آنها رفته‌اند دوباره به روستا برگردند. نامک به سرزمین آرزوها می‌رود در آنجا به شکل کبوتر کاغذی در می‌آید و مأموریت پیدا می‌کند که به دنبال مرد بارانی بگردد و پیام نرگس را به او برساند. ماجراهایی زیادی برای نامک در این سفر دور و دراز اتفاق می‌افتد و...

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:

«کبوتر کاغذی نگران شد که دوباره پروانه از پیشش برود. فوراً گفت: خواهش می‌کنم به من بگو چطور می‌توانم به نرگس کمک کنم. او هر روز و هر شب منتظر مرد بارانی است تا از راه برسد و روستا را نجات بدهد.

پروانه بال زد و آمد و نشست کنار کبوتر کاغذی گفت: «به نرگس بگو یک نامه دیگر برای مرد بارانی بفرستد و از او بخواهد که بیاید. کبوتر کاغذی ساکت شد و سرش را پایین انداخت. بغض گلویش را گرفت آرام و خسته گفت یعنی یک نامه دیگر بفرستد به شهر آرزوها؟ اما اگر این بار هم....

پروانه با لبخند و مهربانی گفت: «نیازی نیست نامه‌اش را به شهر آرزوها بفرستد. به نرگس بگو نامه‌اش را توی آب چشمه بیندازد. حتماً به دست مرد بارانی خواهد رسید.

کبوتر کاغذی که گیج شده بود پرسید: «چشمه؟ کدام چشمه؟ اینجا که همه چشمه‌ها و قنات‌ها خشک شده‌اند.»

این کتاب در ۱۰۰ صفحه مصور رنگی و با قیمت ۸۵ هزار تومان توسط اعرضه شده است.

«نبرد خندق»

کتاب کمیک استریپ «نبرد خندق» با موضوع جنگ خندق نوشته مسعود آذرباد است که هادی اسدی، تصویرگر و کارتونیست تصویرگری این کمیک را انجام داده و به زودی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر می‌شود.

این کتاب در مورد جنگ خندق و رویارویی حضرت علی (ع) با عمر بن عبدود قهرمان کفار و از برترین جنگجویان قریش است. جنگ خندق که به آن نبرد احزاب هم می‌گویند نبردی بود که در آن تمام قبایل و گروه‌های مختلف دشمنان اسلام به خصوص یهودیان برای در هم کوبیدن اسلام متحد شده بودند و به پیروزی خود در برابر شمار ناچیز مسلمانان نیز یقین داشتند اما نصرت الهی شامل مسلمانان شد و به دست حضرت علی (ع) قوی‌ترین جنگجوی کفار به هلاکت رسید. در ابتدای جنگ هنگامی که علی (ع) در برابر عمرو بن عبدود ایستاد، پیامبر اکرم (ص) فرمود: اینک همه اسلام در برابر همه کفر ایستاده است. این جنگ در سال پنجم هجری رخ داد و با رشادت‌های حضرت علی (ع) مسلمان پیروز میدان نبرد شدند.

این کتاب در ۴۰ صفحه، قطع رحلی و قیمت ۵۸ هزار تومان عرضه شده است.

انتشارات افق

«مجموعه رنگین‌کمان کلاسیک»

نشر افق که از پیش مجموعه‌ای از آثار کلاسیک ادبیات جهان را منتشر می‌کند، مجموعه جدیدی را به کلاسیک‌های خود اضافه کرده که در مجموع ۱۰ جلدی است.

این کتاب‌ها به این ترتیب هستند: رابین هود، هایدی، پیتر پن، کارتنک شارلوت، ماتیلدا، باغ مخفی، جادوگر شهر اُز، شاهزاده خانم کوچولو و آن شرلی که همگی با متن کامل اثر ترجمه پیمان اسماعیلیان، شهرزاد لولاچی، آرزو احمی و ثمین نبی پور منتشر می‌شوند. کتاب‌های این مجموعه با پیشگفتار نویسندگانی چون کورنلیا فونکه، سوفی دال، لورن چایلد و آدلاین ین ما همراه‌اند و با طرح جلد مشابه نسخه اصلی منتشر می‌شوند.

چهار کتاب «شاهزاده خانم کوچولو» اثر فرانسس هاجسن برنت با ترجمه آرزو احمی، «جادوگر شهر اُز» اثر ال. فرانک باوم با ترجمه پیمان اسماعیلیان، «باغ مخفی» اثر فرانسس هاجسن برنت با ترجمه شهرزاد لولاچی و «آن شرلی در گرین گیبلز» اثر لوسی ماد مونتگمری با ترجمه آرزو احمی منتشر شده و در نمایشگاه کتاب عرضه شوند.

«آن شرلی» دخترک موقرمز یازده ساله‌ای است که به مزرعه گرین گیبلز می‌رود تا برادر و خواهری مسن او را به سرپرستی قبول کنند. آنها قرا بود پسری را به سرپرستی بگیرند اما دختری بازیگوش و پرماجرا و عاشق زندگی عضوی از خانواده آنها می‌شود. این کتاب دربرگیرنده داستانی دربارۀ زیبایی و جریان زندگی است.

«باغ مخفی» یکی از آثار شناخته شده ادبیات جهان است و ماجراهایش بر سر باغی مخفی است که کلیدش گم شده است و حوادث عجیب و غریبی رخ نمی‌دهد بلکه این خودِ زندگی در آن باغ است که مهم است.

«شاهزاده خانم کوچولو» داستان دختری به نام سارا کورو، دختر کلنل کورو است که در سفر به هندوستان دخترش را به مدرسه شبانه روزی می‌فرستد و با مرگش زندگی سارا زیر و رو می‌شود و از شاگرد محبوب مدرسه به خدمتکار مدرسه تبدیل می‌شود.

«جادوگر شهر اُز» هم داستان دوروتی دختر کوچولویی است که با عمو و زن‌عمویش زندگی می‌کند که توفانی کلبۀ کوچک آنها را از جا می‌کند و در شهر اُز روی جادوگر شهر فرود می‌آید و جادوگر می‌میرد و حوادث بعدی تا رسیدن به خانه برایش رخ می‌دهد.

«دانه»

این کتاب نوشته کریل لوئیس با ترجمه شقایق قندهاری برای نوجوانان بالای ۱۲ سال عرضه شده است. این کتاب مهارت حل مسئله را به نوجوانان آموزش می‌دهد.

در معرفی این کتاب آمده است:

گریسی، من واقعاً اشتباه می‌کردم. هیچ‌چیز غیرممکن نیست! مارتی چیز زیادی ندارد. برعکس مامانش که میلیون‌ها و میلیاردها وسیله دارد: کفش‌های سوراخ، دستگاه‌های چمن‌زنی زنگ‌زده، قاب عکس‌های شکسته و … اما حالا در روز تولدش، بابابزرگ به او هدیه‌ای شگفت‌انگیز می‌دهد. معمولاً پدربزرگ برای چیزهای عجیب‌غریب حسابی هیجان‌زده می‌شود. مثل وقتی که با شش جفت پوتین کهنه و یک جاروبرقی قدیمی، آسیاب تمام اتوماتیک درست کرد. ولی هدیه‌اش برای مارتی چیز دیگری است. هدیه روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و مارتی و بهترین دوستش گریسی را سوار بر قایق خیال‌انگیزی می‌کند که سوختش عشق، امید و رؤیاست.

کتاب «دانه» در ۲۵۶ صفحه، قطع رقعی عرضه شده است.

«مجموعه رمان فانتزی میراث لورین»

مجموعه «میراث لورین» هفت جلد دارد و در گروه آثار علمی تخیلی نوجوان قرار می‌گیرد که با اقتباس از آن فیلم سینمایی هم تولید شده است.

پیتاکوس لور نویسنده این مجموعه که نام اصلی‌اش جُبی هیوگس است، در ابتدای کتاب «من شماره چهار هستم» که اولین کتاب این مجموعه است توضیح داده که رویدادهای کتابش واقعی هستند و اسامی افراد و مکان‌ها را به عمد تغییر داده تا از شش شماره مخفی گروه لورین‌ها حفاظت کند. او خطاب به مخاطبان نوجوانش می‌گوید این حرف را نخستین هشدار تلقی کنند چون تمدن‌های دیگری هم وجود دارند که بعضی از آن‌ها قصد نابودی این مخاطبان را دارند.

این مجموعه نیز برای نوجوانان بالای ۱۲ سال عرضه شده است.