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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

رئیس سازمان صمت لرستان:

زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر در لرستان فراهم شد

زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر در لرستان فراهم شد

خرم‌آباد - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با احیای واحدهای تولیدی، زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر در این استان فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جعفری امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال برای احیای ۳۲ واحد صنعتی استان هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: عمده این طرح‌ها در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، دورود، نورآباد و الیگودرز هستند که با احیای آنها زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر فراهم شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: مهم‌ترین این مراکز احیا شده شن و ماسه دانه‌بندی‌شده، اسکلت فولادی، در و پنجره پروفیل، برش انواع سنگ مرمریت، کانی غیرفلزی، سنگ‌چینی، پوشاک، ظروف تفلون و فرآورده‌های لبنی هستند.

جعفری، افزود: سال گذشته بیش از هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای واحدهای صنعتی استان از طریق تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص پیدا کرد که ۴۸ طرح و واحد صنعتی از محل این تبصره، تأمین مالی شدند.

کد مطلب 5930400

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 0
      پاسخ
      هرچی شرکت بزنن بازم پارتی بازیه و آشناهای خودشون رو میبرن امثالی مثل ما که پارتی نداریم بازم بیکار باید بمونیم چرا مسئولین فکری نمیکنن

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