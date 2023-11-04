زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر در لرستان فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن جعفری امروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۵۶ میلیارد ریال برای احیای ۳۲ واحد صنعتی استان هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: عمده این طرح‌ها در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، دورود، نورآباد و الیگودرز هستند که با احیای آنها زمینه بازگشت به کار ۹۴۸ نفر فراهم شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: مهم‌ترین این مراکز احیا شده شن و ماسه دانه‌بندی‌شده، اسکلت فولادی، در و پنجره پروفیل، برش انواع سنگ مرمریت، کانی غیرفلزی، سنگ‌چینی، پوشاک، ظروف تفلون و فرآورده‌های لبنی هستند.

جعفری، افزود: سال گذشته بیش از هشت هزار میلیارد ریال اعتبار برای واحدهای صنعتی استان از طریق تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص پیدا کرد که ۴۸ طرح و واحد صنعتی از محل این تبصره، تأمین مالی شدند.