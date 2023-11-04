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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۲۷

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی:

کردستان در مسیر توسعه و برنامه‌ریزی همه جانبه قرار گرفته است

کردستان در مسیر توسعه و برنامه‌ریزی همه جانبه قرار گرفته است

سنندج-نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت:خوشبختانه شاهد آهنگ توسعه و برنامه‌ریزی همه جانبه و در تمام عرصه‌ها در سطح استان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رحیمی عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان، با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: مصوبات خوبی در سفر دور روزه رئیس جمهور و هیئت دولت برای کردستان رقم خورده که قطعاً بستر توسعه همه جانبه در این استان را فراهم می‌سازد.

وی افزود: خوشبختانه شاهد آهنگ توسعه و برنامه‌ریزی همه جانبه و در تمام عرصه‌ها در سطح استان هستیم که مناطق آزاد یکی از این دستاوردهاست که البته با تأخیر تحقق پیدا کرده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موانع و بروکراسی اداری در اخذ مجوزها و دریافت تسهیلات یکی از چالش‌های جدی است بیان داشت: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری باید این موانع برداشته شود.

رحیمی ادامه داد: جذب و دعوت سرمایه‌گذاران و سوق دادن آنها به سمت مناطق آزاد با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و مشوق‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در ابعاد کلان مناطق آزاد که توجه آن به جذب افراد شاخص چه در حوزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است گفت: باید برای این افراد هم مشوق‌های خاص مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بازگشایی بازارچه‌های مرزی از این اقدام دولت به عنوان اتفاق مبارک نام برد و عنوان کرد: امروز بستر ایجاد درآمد برای مرزنشینان با بازگشایی این بازارچه‌های مرزی فراهم شده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در کشور تجربه مناطق آزاد دو و حتی سه لکه‌ای داریم.

وی به بهره‌برداری از فرودگاه سقز اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از دلایل توجیهی اجرای این پروژه نزدیکی به بانه و مریوان است لذا درخواست می‌کنیم اصلاح این مناطق الحاق محدوده ۲۰۰ هکتاری فرودگاه سقز به عنوان لکه سوم و تکمیل کننده زنجیره منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان قرار گیرد.

کد مطلب 5930412

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