به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رحیمی عصر پنج‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان، با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: مصوبات خوبی در سفر دور روزه رئیس جمهور و هیئت دولت برای کردستان رقم خورده که قطعاً بستر توسعه همه جانبه در این استان را فراهم می‌سازد.

وی افزود: خوشبختانه شاهد آهنگ توسعه و برنامه‌ریزی همه جانبه و در تمام عرصه‌ها در سطح استان هستیم که مناطق آزاد یکی از این دستاوردهاست که البته با تأخیر تحقق پیدا کرده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موانع و بروکراسی اداری در اخذ مجوزها و دریافت تسهیلات یکی از چالش‌های جدی است بیان داشت: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری باید این موانع برداشته شود.

رحیمی ادامه داد: جذب و دعوت سرمایه‌گذاران و سوق دادن آنها به سمت مناطق آزاد با در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و مشوق‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در ابعاد کلان مناطق آزاد که توجه آن به جذب افراد شاخص چه در حوزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است گفت: باید برای این افراد هم مشوق‌های خاص مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بازگشایی بازارچه‌های مرزی از این اقدام دولت به عنوان اتفاق مبارک نام برد و عنوان کرد: امروز بستر ایجاد درآمد برای مرزنشینان با بازگشایی این بازارچه‌های مرزی فراهم شده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در کشور تجربه مناطق آزاد دو و حتی سه لکه‌ای داریم.

وی به بهره‌برداری از فرودگاه سقز اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از دلایل توجیهی اجرای این پروژه نزدیکی به بانه و مریوان است لذا درخواست می‌کنیم اصلاح این مناطق الحاق محدوده ۲۰۰ هکتاری فرودگاه سقز به عنوان لکه سوم و تکمیل کننده زنجیره منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان قرار گیرد.