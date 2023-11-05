به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه آشغال گیر با هدف بهره‌برداری بهینه از تأسیسات ایستگاه پمپاژ مرکزی جنوب شهر بوشهر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز ایستگاه پمپاژ مرکزی شمال شهر بوشهر به آشغال گیر مکانیکی مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: در دولت سیزدهم همگام با توسعه شبکه و تأسیسات آبرسانی، احداث شبکه‌ها فاضلاب سرعت و شتابی دوچندان پیدا کرده است.

عالی ادامه داد: در این زمینه اکنون پروژه‌های احداث شبکه فاضلاب در گناوه و دیلم در مراحل پایانی قرار داد و پیمانکار احداث شبکه فاضلاب جنوب شهر بوشهر نیز انتخاب شده است.

وی افزود: با انتخاب پیمانکار، فاز نهایی پروژه شبکه فاضلاب چهار محل شمالی شهر بوشهر در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.