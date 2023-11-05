  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۱۷

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر:

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب در جنوب شهر بوشهر راه‌اندازی شد

آشغالگیر مکانیکی فاضلاب در جنوب شهر بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از راه اندازی آشغال‌گیر مکانیکی ایستگاه پمپاژ مرکزی فاضلاب جنوب شهر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه آشغال گیر با هدف بهره‌برداری بهینه از تأسیسات ایستگاه پمپاژ مرکزی جنوب شهر بوشهر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری نیز ایستگاه پمپاژ مرکزی شمال شهر بوشهر به آشغال گیر مکانیکی مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: در دولت سیزدهم همگام با توسعه شبکه و تأسیسات آبرسانی، احداث شبکه‌ها فاضلاب سرعت و شتابی دوچندان پیدا کرده است.

عالی ادامه داد: در این زمینه اکنون پروژه‌های احداث شبکه فاضلاب در گناوه و دیلم در مراحل پایانی قرار داد و پیمانکار احداث شبکه فاضلاب جنوب شهر بوشهر نیز انتخاب شده است.

وی افزود: با انتخاب پیمانکار، فاز نهایی پروژه شبکه فاضلاب چهار محل شمالی شهر بوشهر در نیمه دوم سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

کد مطلب 5930494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها