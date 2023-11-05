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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۱

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه خبر داد؛

اهدای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان نخبه کمیته امداد

اهدای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان نخبه کمیته امداد

کرمانشاه- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه از اهدای کمک هزینه تحصیلی پنج میلیون تومانی به دانش آموزان نخبه کمیته امداد خبر داد.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموزان نخبه سطح یک علمی با معدل ۲۰ کمک هزینه تحصیلی از پنج تا ۶ میلیون تومان، بسته به مقطع تحصیلی دریافت می‌کنند.

وی افزود: مبالغ اهدایی در سریع‌ترین زمان ممکن به منظور تجلیل از تلاش‌های صورت گرفته و تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های جاری تحصیل به حساب سرپرستان پس از ارائه کارنامه معتبر توسط این عزیزان واریز و مایه خرسندی و ایجاد انگیزه تلاش در دانش آموزان مستعد و نخبه باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع مبلغ ۴۲۷ میلیون تومان در همین راستا به تعداد ۷۲ دانش آموز نخبه اختصاص داده شد که نشان دهنده اهمیت تأمین نیازهای تحصیلی این عزیزان توسط این نهاد مقدس بوده است.

طاهری بیان کرد: سعی داریم در هر مرحله علمی، برای دانش آموزان تحت حمایت با ایجاد پشتوانه معنوی و مادی، فضایی مطلوب برای رسیدن به نتایج چشمگیر و مورد انتظار سرپرستان خانوار و خیرین بزرگوار ایجاد شود.

کد مطلب 5930533

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