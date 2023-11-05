شناسایی و مدیریت ۲۰۰ نقطه دچار تنش آبی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، " محمد جوانبخت"در نشست تخصصی وزیر نیرو با مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور، با اشاره به توجه ویژه وزیر نیرو به بخش آب کشور، گفت: در سال آبی گذشته تلاش‌های فراوانی برای رفع مشکلات مربوط به حوزه آب و فاضلاب از جمله در مشهد، تبریز و تهران و بسیاری شهرهای دیگر صورت گرفت که در این راستا شرکت مهندسی آب و فاضلاب و شرکت‌های استانی پای کار بودند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در همین زمینه افزود: حدود ۲۰۰ نقطه دارای تنش آبی در فصول مختلف کشور شناسایی و خوشبختانه به واسطه انجام تلاش‌های ویژه، ایثارگرانه و جهادی این امر به خوبی مدیریت شد.

وی با بیان اینکه گستره مأموریتی آب و فاضلاب کل کشور بوده و همه شهرها و روستاها را در بر می‌گیرد، اظهار داشت: در این راستا، مدیران به عنوان نقطه عطف و تماس این مجموعه با مصرف‌کنندگان هستند.

جوانبخت در ادامه پروژه‌های اجرایی بخش آب و فاضلاب را به دو دسته کلی تأمین منابع آب و توزیع منابع آب تقسیم و تصریح کرد: این امر در ادامه یک زنجیره‌ای اعم از تأمین آب، خطوط انتقالی، تصفیه‌خانه‌ها، شبکه‌های توزیع شهری، ایستگاه‌های پمپاژ و مواردی از این دست را تشکیل می‌دهند.

وی یادآور شد: در این میان پروژه‌های زیربنایی و اساسی با در نظر گرفتن اهداف و شرایطی که مناطق مختلف دارند پایش و پیش‌بینی و از جهات مختلف کنترل می‌شوند که بخشی از آن را پروژه‌های اضطراری تشکیل می‌دهند.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: لازم است این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به تصویب برسند، منابع اعتباری مورد نیاز، به منظور پیشبرد آن‌ها پیش‌بینی شود و مجموعه ظرفیت‌ها به کار گرفته شود. معمولاً این طرح‌ها یک‌ساله بوده و برای عبور از سال آبی جاری باید تدوین شوند.

وی در ادامه به موضوع هدر رفت آب در شبکه‌ها پرداخت و آن را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: این موضوع از سوی بسیاری از مراکز پژوهشی کشور، مراجع برنامه‌ریزی و نظارتی مورد سوال قرار می‌گیرد.

جوانبخت تاکید کرد: مدیریت هدر رفت آب، امر واجبی است و باید مدیران آبفا در سراسر کشور نسبت به این موضوع، حساسیت لازم را داشته باشند.

وی به سرانه مصرف آب در کشور اشاره و بیان کرد: اعداد و ارقام اعلامی به نظر بالا و نیازمند مدیریت تقاضا و مصرف به شکل ویژه است و اصلاح الگو و مدیریت مصرف در این زمینه بسیار مهم است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اجرای بند "ع" تبصره هشت (استفاده از منابع آب نامتعارف در صنایع آب بر) را لازم و ضروری برشمرد و افزود: بعضاً در برخی از استان‌ها به واسطه ایجاد شرایطی، بین توزیع، تأمین و مصرف آب در بخش صنعت، تعادلی شکل گرفته است و بر هم زدن این تعادل به دلیل تغییراتی با هزینه همراه خواهد بود. اهداف این طرح تأثیر قابل توجهی در صیانت از آب کشور دارد و لازم است استان‌ها آن را با جدیت به عنوان مأموریت وزارت نیرو مورد توجه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: بحث‌هایی مانند نصب آب شیرین کن در مناطق ساحلی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود. بعضاً چندصد کیلومتر خط لوله از مناطق مرکزی به مناطق ساحلی با هزینه فراوان هدایت می‌شود، در حالی که خود مناطق با مشکلات آبی روبرو هستند؛ تأمین آب در خود مناطق ساحلی بسیار منطقی‌تر و اقتصادی‌تر به نظر می‌رسد، بنابراین نصب آب شیرین‌کن در نوار ساحل کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

جوانبخت با بیان اینکه مدیریت آب کشور، امری ساده و بدون تنش نیست، افزود: در کل شبانه‌روز مخاطبان در دسته‌های گوناگون، مطالبه‌گر خدمات آب و فاضلاب هستند و برای پاسخگویی باید به صورت جهادی فعالیت شود.