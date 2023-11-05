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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

طی ۷ ماه نخست سال انجام شد؛

افزایش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بندری انزلی

افزایش ۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بندری انزلی

رشت- مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: از ابتدای سال تاکنون تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بندری انزلی۴۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین یونسی اظهار کرد: طی ۷ ماهه نخست سال یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۱۹۴ تن انواع کالا در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری شده است.

وی با بیان اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در این مدت بیش از ۹۴۰ هزار تن کالای اساسی به مجتمع بندری انزلی وارد و ۲۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی از این مجتمع به کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به ر شد ۵۳ درصدی ورود شناور به مجتمع بندری انزلی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۴۷ شناور به این مجتمع بندری وارد شدند.

کد مطلب 5930724

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