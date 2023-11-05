به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات اداری لرستان با اشاره به اینکه ظرف دو ماه آینده ایستگاه پمپاژ «سرنجه زیودار» به اتمام می‌رسد، اظهار داشت: با تکمیل ایستگاه پمپاژ «سرنجه زیودار»، شش ایستگاه پمپاژ که ۱۷ سال بلاتکلیف بودند، تکمیل می‌شود.

وی بیان کرد: مشکلی بعضی از ایستگاه‌های پمپاژ به مطالعه آنها برمی‌گردد، به‌عنوان نمونه مطالعه ایستگاه پمپاژ «میشاخور» مربوط به ۱۷ سال پیش است که «کشکان» خشک نمی‌شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، بنابراین نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، اما باید مطالعات آن بازنگری شود.

شاهرخی با اشاره به رکورد تولید گندم دیم و آبی در یک هکتار، عنوان کرد: ما امسال میانگین برداشت شش تن و ۲۰۰ کیلوگرم در یک هکتار گندم دیم و برداشت یازده و نیم‌تن در گندم آبی را ثبت کرده‌ایم و این یک اتفاق خوب است.

وی با اشاره به خرید ۵۳۰ هزارتنی گندم از کشاورزان، گفت: در طرح جهش تولید در دیمزارها هم ما در گندم رشد ۱۱ درصدی و در دانه‌های روغنی رشد ۱۷ درصدی را داشته‌ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: افق بخش کشاورزی استان را افقی روشن می‌بینیم.