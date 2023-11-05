۱۸۰۹ فرصت شغلی در گلستان ایجاد شد

عیسی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماه نخست امسال هزار و ۸۰۹ فرصت شغلی با اعتباری بالغ ۱۹۹ میلیارد تومان برای مددجویان استان گلستان ایجاد شد.

وی از خودکفا شدن دو هزار و ۶۵۳ خانواده تحت حمایت گلستانی خبر داد و افزود: مراسم جشن خود کفایی این افراد در ۲۵ آبان ماه با حضور بختیاری رئیس کمیته امداد کشور و جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان از فعالیت توتستان ۵۰ هکتاری در استان خبر داد و گفت: این توتستان فعالیت خود را از سال ۹۸ جهت رونق طرح نوغانداری آغاز کرد.

وی افزود: با ایجاد این توتستان بخشی از نگرانی‌های مددجویان در خصوص خرید برگ توت برای تغذیه کرم ابریشم رفع شد.

بابایی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست امسال تعداد دو هزار و ۳۰۰ جعبه تخم نوغان در بین مددجویانی که مشغول این کار هستند توزیع شد، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم محصول تولید شده را با قیمت مناسب از آنها خریداری کنیم.