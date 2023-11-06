باند بزرگ مواد مخدر در منطقه مرزی سراوان انهدام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: با پیگیری‌ها و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام‌زمان (عج) و در راستای مقابله و وارد کردن ضربه به باندهای کلان مواد مخدر، یکی از باندهای فعال در این حوزه در منطقه مرزی سراوان شناسایی شد و در یک عملیات موفق، محل دپو محموله مواد مخدر در منطقه آب انار واقع در منطقه گشت سراوان شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در پاکسازی انجام شده از محل دپو محموله مواد مخدر، میزان ۵۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۳۶۰ کیلو تریاک و ۱۵۰ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.