حسن محمدی ادیب در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل میراثفرهنگی رتبه برتر ستاد امر به معروف استان را در میان دستگاههای حاکمیتی و اجرایی کسب کرد.
وی افزود: این رتبه بعد از بررسیهای ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان و در سایه تلاش همکاران اداره کل به ویژه اعضای شورای امر به معروف به دست آمده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تاکید کرد: عمل به فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر در راستای حفظ و تعالی ارزشهای اسلامی از وظایف هر فرد مسلمان است و ما در اداره کل میراثفرهنگی به دنبال احیای این فریضه هستیم.
محمدی ادیب ادامه داد: از تمامی همکاران گرامی اداره کل که در تحقق این مهم تلاش کردهاند و در شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل در راستای احیای این فریضه پیش قدم بودهاند قدردانی میکنم.
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