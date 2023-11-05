حسن محمدی ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل میراث‌فرهنگی رتبه برتر ستاد امر به معروف استان را در میان دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کسب کرد.

وی افزود: این رتبه بعد از بررسی‌های ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان و در سایه تلاش همکاران اداره کل به ویژه اعضای شورای امر به معروف به دست آمده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: عمل به فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر در راستای حفظ و تعالی ارزش‌های اسلامی از وظایف هر فرد مسلمان است و ما در اداره کل میراث‌فرهنگی به دنبال احیای این فریضه هستیم.

محمدی ادیب ادامه داد: از تمامی همکاران گرامی اداره کل که در تحقق این مهم تلاش کرده‌اند و در شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل در راستای احیای این فریضه پیش قدم بوده‌اند قدردانی می‌کنم.