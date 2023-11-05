۲۵ حافظ کردستانی در آزمون تجدیدی اعطای مدرک تخصصی قرآن شرکت کردند

بهرام مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آزمون تجدیدی در دوره‌های قبل برگزار نشده و برای اولین بار در هجدهمین دوره برگزار می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام آزمون تجدیدی مرحله دوم (شفاهی) هجدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از ۲۹ مهر تا سوم آبان‌ماه امسال انجام شد.

مرادی تاکید کرد: در این بخش تمامی کسانی که قبلاً در هجدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ثبت‌نام و به مرحله دوم آزمون (شفاهی) راه یافته‌اند، مجاز به ثبت نام بودند.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: افرادی که در مرحله اول (کتبی) آزمون امسال که ۱۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد حضور داشته و پس از اخذ امتیاز لازم به مرحله دوم راه یافته‌اند در صورت عدم ثبت‌نام برای آزمون آبان ماه، صرفاً از یک نوبت آزمون شفاهی سال بعد، معاف خواهند بود و در صورت ثبت‌نام، معافیت این گروه از حافظان برای سال بعد، لغو خواهد شد.

مرادی به تعداد شرکت کنندگان در هجدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم اشاره کرد و بیان داشت: ۱۶۰ نفر از حافظان قرآن کردستانی در هجدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۹۰ نفر از بانوان حافظ قرآن استان و ۷۰ نفر از آقایان بودند.

وی اضافه کرد: ۲۳ نفر هم دو مرحله کتبی و شفاهی موفق به کسب امتیاز لازم شدند و مدارک آنان برای صدور مدرک دیپلم تا لیسانس قرآن به تهران ارسال شده و بعد از صدور مدارک در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

مرادی با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از حافظان قرآن کریم در این دوره از آزمون تجدیدی ثبت نام کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه اطلاعات این افراد افراد قبلاً در سامانه آزمون ثبت شده است نیازی به بارگذاری مجدد مدارک شناسایی و تحصیلی در این مرحله نیست.

رئیس اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی کردستان خاطر نشان کرد: این مدارک اعطایی به حفاظ قرآنی استان دارای اعتبار قانونی بوده و از ارزش استخدامی نیز برخوردار است.