هفته فرهنگی شهرستان خوسف برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی حسینی صبح یک شنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: از ۲۲ تا ۲۸ آبان ماه به عنوان هفته فزهنگی خوسف تعیین شده است.

وی با اشاره به دلیل نامگذاری این هفته گفت: ۲۸ آبان ماه روز وفات ابن حسام خوسفی یکی از شعرای بزرگ این منطقه بوده که در شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان روز خوسف نام گذاری شده است.

فرماندار خوسف با بیان اینکه هفته خوسف امسال برای نخستین بار گرامی داشته می‌شود، افزود: هدف از برگزاری هفته فرهنگی خوسف معرفی فرهنگ و شخصیت های فرهنگی شهرستان در سطح ملی و استانی بوده تا مقدمه ای برای تبیین توانمندی‌ها و ظرفیت های این شهرستان قرار گیرد.

حسینی اضافه کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته فرهنگی خوسف برنامه های متنوعی پیش بینی شده است.

وی به برخی از ظرفیت های این شهرستان در حوزه های مختلف اشاره داشت و بیان کرد: متاسفانه علی رغم این میزان ظرفیت در حوزه های مختلف گردشگری، صنایع دستی، معدنی و غیره این شهرستان بهره کافی و چندانی از این ظرفیت‌ها نبرده است.

فرماندار خوسف این شهرستان را مهمترین هدف گردشگری و حوزه میراث فرهنگی استان دانست و گفت: بیشترین بافت تاریخی شهری و روستایی ثبت شده استان در این شهرستان قرار دارد که از جمله آن روستای خور به عنوان روستای ملی هدف گردشگری است.

وی تصریح کرد: خوسف در حوزه آثار ملی ثبت شده در استان در رتبه دوم قرار دارد که این نشان از پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی این شهرستان است.

فرماندار خوسف تصریح کرد: محله‌های عشایری بکر، کویر دق اکبر آباد، جنگل خاص نخاب و تنها رودخانه دائمی استان در دل کویر از دیگر جاذبه های گردشگری در این شهرستان بوده که می تواند در جهار فصل سال چشم هر بیننده ای را به خود خیره می سازد.

حسینی ابن حسام خوسفی را که خلق خاوران‌نامه به عنوان شاهکاری در ادبیات حماسی شیعی بوده و لقب فردوسی ثانی به خود اختصاص داده را یکی از مفاخر ادبی این شهرستان دانست و افزود: مرحوم دکتر غلامحسین شکوهی، پدر علم تعلیم و تربیت ایران از دیگر مفاخر و شخصیت های بزرگ علمی در ایران بوده که متولد این دیار است.

وی با بیان اینکه خوسف یکی از قطب های تولید گل نرگس در کشور بوده که این موضوع خود می تواند در زمان برداشت به عنوان جاذبه گردشگری جذاب برای گردشگران محسوب شود، اضافه کرد: جشنواره گل نرگس آذرماه امسال در خوسف برگزار می شود.

فرماندار خوسف با بیان اینکه خوسف یکی از قطب های صنعتی و معدنی استان است، گفت: ظرفیت های طلا و مس که در خوسف شناسایی شده در سطح جهان کم نظیر بوده و می تواند در جذب سرمایه‌گذار مفید فایده باشد.

وی با اشاره به در حال اجرا بودن تامین زیرساخت های لازم شهرک شهید رحمانی خوسف از ابتدای دولت سیزدهم بیان داشت: طی چند ماه اخیر پروژه زیرسازی و آسفالت این مجموعه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و عملیات اجرایی پست ۱۳۲ کیلوواتی این شهرک آغاز شده و ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد: برگزاری همایش منطقه ای ابن حسام و همایش از توس تا خوسف نیز در دستور کار است.

فرماندار خوسف از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای عبادی در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: طی این هفته یادواره شهدای خاندان آیت الله عبادی برگزار می‌شود.

حسینی با بیان اینکه شهرستان خوسف شهر مله است، گفت: اولین جشنواره ملّه در خوسف طی هفته فرهنگی به منظور معرفی این شهرستان به عنوان شهر جهانی مله برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای بازی های بومی و محلی، مراسم بزرگداشت دکتر شکوهی و استاد ناقوس و استاد راشد محصل و برپایی نمایشگاه از دیگر برنامه های پیش بینی شده به مناسبت گرامیداشت هفته فرهنگی این شهرستان است.